وزارة النقل تناشد قائدي المركبات بعدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي | صور
«الكازينوهات الرقمية» | مَيْسر جديد مُنتشر بين الشباب .. احذر منه
مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟
احتجاجات المغرب .. جيل زد يقتحم الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط
أحمد الكاس: جمهور الزمالك يستحق المكسب.. ودكة البدلاء «كلمة السر»
أسباب الخشوع في الصلاة.. البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أمور
وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل
أحمد عادل: الأهلي استحق القمة .. والزمالك لم يعد مرعبًا | فيديو
«الغندور»: أزمة لائحة تمنع كريم التهامي من الترشح في انتخابات الأهلي
5180 جنيهًا .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر
افتتاح دور الانعقاد السادس لمجلس النواب اليوم .. ماذا سيحدث؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

«الكازينوهات الرقمية» | مَيْسر جديد مُنتشر بين الشباب .. احذر منه

الميسر
الميسر
محمد شحتة

كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن نوع جديد من أنواع الميسر المُحرّم شرعًا والمنتشر حاليًا بين الناس.

وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، إنه ظهر حديثا ما يعرف بـ "الكازينوهات الرقمية" منوها أنها ليست مجرد ظاهرة مستجدة، بل هي الصورة العصرية للميسر الذي حرَّمه الله تعالى في مُحكم كتابه تحريمًا قاطعًا، وجعله قرينَ الخمر والأنصاب والأزلام، ووصفه بأنه "رجسٌ مِن عمل الشيطان".

قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

وأوضح أمين الفتوى، أن العلة الفقهية التي من أجلها حُرِّم الميسر متحققة في هذه التطبيقات بصورة أشد وأخطر، فكل معاملة دائرة بين الغُنم والغُرم ولا يدري المشترك فيها أيكون غانمًا أم غارمًا، معتمِّدًا على محض الصدفة والحظ لا على عمل أو خبرة، فهي ميسرٌ محرمٌ شرعًا، وكسبٌ خبيثٌ يأتي بالخراب لا بالبركة.

وتابع: وينطبق هذا الأمر على منصات "التوقعات الرياضية" التي تتطلب دفع مبلغ من المال مِن كل المشتركين، فمَن صحَّ توقعه -بفوز الفريق أو خسارته- استرد ماله وفوقه زيادة، ومَن لم يصح تَوقُّعه لم يسترد ماله... وينطبق هذا أيضًا على منصات مثل (888casino )، (mostbet).

وأوضح أن كلُّ ذلك ومَن على شاكلتها ليست مجرد ألعابٍ أو وسائل تسلية، بل هي دائرة "استدراج" للمُحرَّم يباع فيه المال واليقين مقابل الوهم والاحتمال.  

وعبر أمين الفتوى عن وجهة نظره قائلا: اعتقادي الراسخ -مِن شهادات مَن وقعوا في براثن هذه الأمور- أنَّ هذه "المنصات الرقمية" صُممت بآليات نفسية خبيثة لتضمن استمرارية اللاعب، وتحويله من مجرِّب إلى مُدمِنٍ؛ إذ كل خسارة تدفعه إلى المشاركة من جديد بنية "التعويض"، وكل ربح يطغيه ويدفعه إلى "المزيد"، وفي الحالتين هو خاسر؛ إما خاسرٌ لماله، أو خاسرٌ لدينه وبركة وقته.

وتابع: تذكَّر جَيدًّا، أنَّ كل نقرةٍ على زِرْ "الرِّهان والتَّوقُّع" هي اتفاق مع الشيطان، تجعلك في عبودية، لكنها للأسف "عبودية رقمية" أشد فتكًا وأسرع ندامة وحَسْرة.

الفتوى دار الإفتاء الميسر القمار المراهنات الكازينوهات الرقمية الخمر التوقعات الرياضية

