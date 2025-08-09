شاهد.. لحظة سقوط منطاد هوائي بسقف مدرسة

شهد مهرجان بريستول الدولي للمناطيد في بريطانيا حادث مروع صباح أمس الجمعة، بعد اصطدم منطاد هوائي بسقف “أكاديمية واحة كونوت” أثناء مرحلة الهبوط، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل البريطانية".

وأظهرت صور المنطاد، أنه يحلق على ارتفاع منخفض بشكل خطير، قبل أن تلامس سلته سقف المدرسة، مما أدى إلى أضرار طفيفة بالقرميد، ولكن انتهى دون إصابات، فكانت المدرسة شبه خالية بسبب عطله الصيف.

وأضاف شهود العيان للصحيفة، عن لحظات الخوف حين كاد الركاب يسقطون من المنطاد، قبل أن يستعيد الطاقم السيطرة ويهبط بأمان في ملعب المدرسة.