بعد وفاة جيم لوفيل.. اعرف كيف حول قائد “أبولو 13” الفضائية من كارثة إلى انتصار تاريخي

توفي جيمس أ. لوفيل جونيور، قائد مهمة أبولو 13 التاريخية، عن عمر ناهز 97 عامًا يوم الخميس الماضي، في مدينة ليك فورست بولاية إلينوي، وفق ما أعلنت عائلته في بيان موجه إلى وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

واشتهر لوفيل بقيادته للمهمة التي واجهت انفجارًا شبه كارثي على بعد نحو 200 ألف ميل من الأرض في أبريل 1970، أثناء اقترابها من القمر، قبل أن ينجح مع زميليه فريد دبليو هايس وجون إل. سويجرت في العودة إلى الأرض بسلام، في واحدة من أكثر عمليات الإنقاذ الفضائي إثارة في التاريخ.

بدأ لوفيل مسيرته كطيار اختبار في البحرية الأمريكية، قبل أن يلتحق ببرنامج الفضاء عام 1962، ليصبح من أبرز رواد عصر السباق الفضائي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، شارك في مهمتين من برنامج “جيميني”، وكان ضمن طاقم “أبولو 8”، أول رحلة بشرية تدور حول القمر، قبل أن يُكلف بقيادة “أبولو 13”.

كانت مهمة “أبولو 13” تهدف إلى هبوط لوفيل وهايس على منطقة “فرا ماورو” على سطح القمر، بينما يبقى سويجرت في المدار، لكن انفجارًا في خزان الأكسجين بوحدة الخدمة أجبر الطاقم على التخلي عن الهبوط، والاحتماء بالوحدة القمرية الصغيرة التي صُممت أساسًا لإعاشة شخصين لمدة يومين، لكنها أصبحت “قارب النجاة” لثلاثة رواد فضاء حتى العودة.





أدى الحادث إلى إلهام كتابه “القمر المفقود”، الذي تحول لاحقًا إلى فيلم “Apollo 13” عام 1995، من بطولة توم هانكس، حيث اشتهرت فيه الجملة الشهيرة “هيوستن، لدينا مشكلة”، رغم أن الواقع كان مختلفًا بعض الشيء.

ولد جيمس آرثر لوفيل جونيور في 25 مارس 1928 بمدينة كليفلاند، ونشأ في ميلووكي بعد وفاة والده. منذ مراهقته، أبدى شغفًا بالفضاء، وبدأ رحلته المهنية بدراسة الطيران قبل أن ينضم إلى الأكاديمية البحرية الأمريكية.

حصل لوفيل على عدة أوسمة رفيعة، أبرزها وسام الحرية الرئاسي من الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1970، ووسام الشرف الفضائي في الكونغرس عام 1995.





توفيت زوجته مارلين عام 2023، ويترك وراءه أربعة أبناء و11 حفيدًا وتسعة من أبناء الأحفاد، ورغم أنه لم يحقق حلمه بالمشي على سطح القمر، فقد كان يردد دائمًا أن إنقاذ طاقم أبولو 13 كان “انتصارًا من نوع آخر”





