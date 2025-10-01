قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
قبل يوم «اللا عنف الدولي» .. استياء بريطاني وهندي بعد تخريب تمثال غاندي
نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل
زلزال جديد يضرب ميانمار اليوم بقوة 3.6 ريختر بعد هزة أمس
نجم المقاولون: الأهلي كان يمكنه الفوز على الزمالك بـ 6 أهداف لو كان في حالته
«الغندور»: لاعبو الزمالك يترقبون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال 48 ساعة
860 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات
آية في القرآن يُستحب قراءتها عند زيارة قبر النبي .. تعرّف عليها
تهديد بوجود قنبلة| إخلاء مبنى في ولاية «يوتا» الأمريكية خلال فعالية خاصة بـ «شيرلي كيرك»
اقتصاد

انخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1-10-2025

آية الجارحي

شهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا مقابل الجنيه المصري على مدار الأيام الماضية.

وأمس الثلاثاء انخفضت أسعار الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر.

 أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء  1-10-2025، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع وبالإضافة إلى أخبار الخدمات.

أعلى سعر لصرف الدولار

وقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار الآن مسجلا 48.03 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك اتش اس بي سي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي   47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر   47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المتحد  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني   47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبو ظبي الاول  47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.


سعر الدولار في كريدي أجريكول   47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأربعاء 1-10-2025

محافظة سوهاج

أخبار سوهاج: 35 عقد عمل جديدًا لذوي الهمم.. وإحباط تهريب 2.7 طن دقيق مدعّم.. وغرق طفل وإصابة شاب

جهود متنوعة

أخبار أسوان: زخم باحتفالات يوم السياحة.. وإزالة للتعديات.. وضبط للمخالفات.. وجهود جامعية

بالصور

جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات

مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء

وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل

شرائط تبييض الأسنان .. طريقة آمنة لابتسامة ناصعة البياض ولكن بحذر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

