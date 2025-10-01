انخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1-10-2025

شهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا مقابل الجنيه المصري على مدار الأيام الماضية.

وأمس الثلاثاء انخفضت أسعار الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 1-10-2025، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع وبالإضافة إلى أخبار الخدمات.

أعلى سعر لصرف الدولار

وقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار الآن مسجلا 48.03 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك نكست 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك اتش اس بي سي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المتحد 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبو ظبي الاول 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.



سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.