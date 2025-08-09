قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

توافق مصري تركي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة

منار عبد العظيم

أعلن د بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن وزير الخارجية التركي استمع باهتمام لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتعدد بؤر النزاع.

تلاقي استراتيجي في العلاقات المصرية التركية

وأكد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي  أن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد مرحلة هامة من التلاقي الاستراتيجي، ترتكز على المصالح المشتركة وتعزيز التنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

توافق حول أزمات غزة وسوريا وليبيا

موقف موحد تجاه غزة

كشف وزير الخارجية عن اتفاق الجانبين على إدانة ورفض إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، مؤكدًا أن على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مسؤولية قانونية وإنسانية في السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

دعم لوحدة سوريا ومؤسسات ليبيا

كما شدد على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، إلى جانب ضرورة دعم الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتمكينها من أداء دورها الكامل، بما يعزز فرص الحل السياسي في البلدين.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

في الإطار الاقتصادي، أوضح الوزير أن هناك توافقًا بين مصر وتركيا على دفع التعاون الاقتصادي والتجاري إلى آفاق أرحب، مع التأكيد على حرص مصر على تقديم الدعم الكامل للشركات والاستثمارات التركية في السوق المصري.

مصر تضع الجهود الإنسانية في صدارة الأولويات

وأشار الوزير إلى أن الجانب المصري أطلع نظيره التركي على الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة وتسهيل إدخال المساعدات، مؤكدًا أن القاهرة تواصل العمل على المسارين الإنساني والسياسي دون انقطاع.

