قافلة طبية مجانية بالنوادرية للكشف على 995 مواطنا بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال القوافل التى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وتلقى " المحافظ " بيان من المديرية فى هذا الخصوص، تضمن أبرز نتائج القافلة التى تم اطلاقها يومى الأربعاء والخميس ضمن خطة شهر أغسطس الجارى ، بقرية النوادرية بمركز فارسكور.

و أشار الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت ٧ عيادات تخصصية متنقلة " الباطنة، الأطفال، العظام، الجراحة العامة ، المسالك البولية، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الفم والأسنان والجلدية " تردد عليها ٩٩٥ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم تحويل حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٢٠ حالة ضمن مبادرة “ افحص واطمن ”.

وكذلك فحص ٨ حالات بالأشعة و ٢٣حالة أخرى بالسونار و إجراء ٤١٦ تحليل بمعمل الدم و ٣٦ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ٨ ندوات توعوية صحية حضرها ١١٧ مواطن.