رفض يغششه في الامتحان.. إيداع طفل شوه وجه زميله بدار رعاية

قضت محكمة الطفل بالجيزة، بإيداع الطالب المتهم بالتعدي على زميله وتشويه وجهه بالبدرشين، بسبب عدم السماح له بالغش منه داخل لجنة الامتحانات، فى إحدى دور الرعاية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الطفل المصاب بالبدرشين، ضحية الاعتداء من زميله أمام المدرسة عقب نهاية الامتحان، تعدى عليه بسبب رفض المجني عليه السماح له بالغش داخل لجنة الامتحان.

وتعود البداية إلى تعرض أحد الطلاب بالصف الثاني الإعدادي مقيم بمنطقة البدرشين بالجيزة، للاعتداء من قِبل زميله ووالده أمام المدرسة، ما تسبب له في جرح قطعي بالوجه قطره 27 غرزة بمنطقة الوجه، وإصابات متفرقة بالجسد.