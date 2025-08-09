قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر: قرار الاحتلال بالاستيلاء على غزة مخطط خبيث لمحو فلسطين من الوجود
مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان
هدى الأتربي تكذب الزمالك: لم أتلق على دعوة رسمية لحضور مباريات الأبيض
شيخ الأزهر يحكي قصة حفظه القرآن وهو صغير.. ماذا قال؟
وكالة الأنباء السورية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
مصر وتركيا.. شراكة تاريخية.. موقف موحد من غزة.. وتنسيق لحل أزمات المنطقة
يسرائيل هيوم تكشف تفاصيل جديدة عن العمليات الاستخبارية الإسرائيلية في إيران
من عمرو دياب الى أحمد عبد العزيز.. نجوم تعدوا على معجبيهم فى مواقف محرجة
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعزيز التعاون الاقتصادي.. أهم ما جاء بالمؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي

وزير الخارجية
وزير الخارجية
محمد البدوي

قالت نورهان عجيزة، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنه تم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان، وذلك في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين.

التواصل الدوري بين مصر وتركيا 

 وأضافت أن هذا اللقاء يأتي ضمن التواصل الدوري بين مصر وتركيا لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات في المنطقة، خصوصًا الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

 

انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي 

وأكدت نورهان أن وزير الخارجية المصري قال إن ما يحدث في غزة من حصار وتجويع ممنهج يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مضيفًا ضرورة وقف إطلاق النار فورًا. 

وأضافت أن الوزير المصري شدد على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يؤدي إلى تأجيج الصراع وتصعيد التوتر الإقليمي، مشيرة إلى أن وزير الخارجية التركي أكد دعم بلاده للجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى القطاع.

وقالت نورهان أيضًا إن الوزيران أبديا رفضهما القاطع للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وأدانا بشدة سياسة التجويع والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

 وأضافت أن اللقاء تطرق كذلك إلى قضايا إقليمية أخرى مثل سوريا ولبنان وليبيا والصومال، حيث أكد الوزيران على أهمية وحدة الشعب الليبي وإنهاء الانقسام السياسي لتحقيق الاستقرار.

وأوضحت في ختام حديثها أن الوزيرين أكدا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع وجود فرص كبيرة لزيادة الاستثمارات المشتركة، مشيرة إلى أن اللقاء جاء بعد اجتماع وزير الخارجية التركي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، وهو ما يعكس حرص البلدين على تنسيق مواقفهما في القضايا الإقليمية والدولية.

الخارجية وزير الخارجية مجلس الوزراء العلمين بدر عبد العاطي هاكان فيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

المتهم

سائق توك توك يتعدى على سيدة بالضرب بعد معاكستها بالبحيرة|فيديو

المتهم

عرض حياة المواطنين للخطر .. القبض على سائق سيارة بالجيزة

محكمة

قرار بشأن سايس متهم بالتعدي على شخص بالقاهرة

بالصور

تأثير الإدمان النفسي والجسدي والإجتماعي على المدمن.. خبير يوضح

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

ببطارية صينية.. أرخص سيارة كهربائية أمريكية من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال المالي ضد إيلون ماسك بسبب "روبوتاكسي"

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

المزيد