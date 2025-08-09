تعزيز التعاون الاقتصادي.. أهم ما جاء بالمؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي

قالت نورهان عجيزة، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنه تم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان، وذلك في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين.

التواصل الدوري بين مصر وتركيا

وأضافت أن هذا اللقاء يأتي ضمن التواصل الدوري بين مصر وتركيا لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات في المنطقة، خصوصًا الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

وأكدت نورهان أن وزير الخارجية المصري قال إن ما يحدث في غزة من حصار وتجويع ممنهج يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مضيفًا ضرورة وقف إطلاق النار فورًا.

وأضافت أن الوزير المصري شدد على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يؤدي إلى تأجيج الصراع وتصعيد التوتر الإقليمي، مشيرة إلى أن وزير الخارجية التركي أكد دعم بلاده للجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى القطاع.

وقالت نورهان أيضًا إن الوزيران أبديا رفضهما القاطع للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وأدانا بشدة سياسة التجويع والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وأضافت أن اللقاء تطرق كذلك إلى قضايا إقليمية أخرى مثل سوريا ولبنان وليبيا والصومال، حيث أكد الوزيران على أهمية وحدة الشعب الليبي وإنهاء الانقسام السياسي لتحقيق الاستقرار.

وأوضحت في ختام حديثها أن الوزيرين أكدا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع وجود فرص كبيرة لزيادة الاستثمارات المشتركة، مشيرة إلى أن اللقاء جاء بعد اجتماع وزير الخارجية التركي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، وهو ما يعكس حرص البلدين على تنسيق مواقفهما في القضايا الإقليمية والدولية.