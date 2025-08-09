قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة
السلطات الإيرانية تلقي القبض على 20 مشتبهاً بأنهم عملاء للموساد الإسرائيلي
الدول العربية والإسلامية:خطة إسرائيل للسيطرة على غزة انتهاك صارخ ومحاولةً لفرض أمر واقع
مصر تضيف 2000 ميجاوات طاقة متجددة للشبكة القومية وتتفوق على دول أوروبية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواجه الفائز من «إيجل نوار» البورندي و«أساس» الجيبوتي
وزير خارجية تركيا: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع مصر لـ 15مليار دولار
وزير الخارجية: مصر حريصة على تقديم الدعم للشركات والاستثمارات التركية
موجة غضب.. شخص يتجول بسيارة فارهة داخل الجامع الأموي بدمشق.. فيديو
توك شو

وزير الخارجية التركي يشكر مصر وقطر على دورهما الفاعل في دعم الشعب الفلسطيني

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن "التعاون بين مصر وتركيا بلغ ذروته"، مع طموح لزيادة التبادل التجاري من 9 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار سنويًا خلال الفترة المقبلة.

توافق مصري تركي بشأن ملفات إقليمية

وأوضح فيدان أن هناك توافقًا بين القاهرة وأنقرة بشأن عدد من الملفات العالقة في أفريقيا، فضلًا عن موقف مشترك لوقف السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في المنطقة، بما يشمل التصدي لمحاولات فرض السيطرة على قطاع غزة.

دعم مشترك للفلسطينيين وإدانة للانتهاكات الإسرائيلية

أعرب وزير الخارجية التركي عن شكره لمصر وقطر على دورهما الفاعل في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن تركيا أرسلت أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات إلى غزة، وستواصل إرسال المزيد، رغم العرقلة الإسرائيلية المستمرة.

وأكد أن إسرائيل ترتكب "مجازر غير مسبوقة وتطهيرًا عرقيًا"، مضيفًا أن "دماء شهداء فلسطين ستبقى شعلة للأمل والحرية".

هجوم على نتنياهو وتحذير من العواقب

ووجّه فيدان انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن "نهايته باتت قريبة، ككل ظالم يتبع سياسة التجويع والقهر"، في إشارة إلى التصعيد الإسرائيلي في غزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، اليوم السبت، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتأتي الزيارة في إطار دفع العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة.

