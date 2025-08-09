وزير الخارجية التركي يشكر مصر وقطر على دورهما الفاعل في دعم الشعب الفلسطيني

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن "التعاون بين مصر وتركيا بلغ ذروته"، مع طموح لزيادة التبادل التجاري من 9 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار سنويًا خلال الفترة المقبلة.

توافق مصري تركي بشأن ملفات إقليمية

وأوضح فيدان أن هناك توافقًا بين القاهرة وأنقرة بشأن عدد من الملفات العالقة في أفريقيا، فضلًا عن موقف مشترك لوقف السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في المنطقة، بما يشمل التصدي لمحاولات فرض السيطرة على قطاع غزة.

دعم مشترك للفلسطينيين وإدانة للانتهاكات الإسرائيلية

أعرب وزير الخارجية التركي عن شكره لمصر وقطر على دورهما الفاعل في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن تركيا أرسلت أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات إلى غزة، وستواصل إرسال المزيد، رغم العرقلة الإسرائيلية المستمرة.

وأكد أن إسرائيل ترتكب "مجازر غير مسبوقة وتطهيرًا عرقيًا"، مضيفًا أن "دماء شهداء فلسطين ستبقى شعلة للأمل والحرية".

هجوم على نتنياهو وتحذير من العواقب

ووجّه فيدان انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن "نهايته باتت قريبة، ككل ظالم يتبع سياسة التجويع والقهر"، في إشارة إلى التصعيد الإسرائيلي في غزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، اليوم السبت، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتأتي الزيارة في إطار دفع العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة.