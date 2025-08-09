الجيش اللبناني: استشهاد ٦ عسكريين جراء انفجار مخزن أسلحة بقضاء صور

أعلن الجيش اللبناني، عن استشهاد ٦ عسكريين وإصابة آخرين في حصيلة أولية جراء انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة بقضاء صور، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم "السبت" بأن ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي على لبنان انفجرت في بلدة مجدلزون، وقد أسفرت عن إصابة عدد من أفراد الجيش اللبناني.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن انفجار الذخائر غير المنفجرة جاء خلال تفكيك فريق هندسة تابع للجيش اللبناني بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور، منوهة بأن هناك معلومات عن وقوع ٳصابات وبينهم شهداء.