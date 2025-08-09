قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصرع 3 طلاب غرقًا في البحر المتوسط بكفر الشيخ.. تفاصيل

محمود زيدان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، حادثًا مأساويًا،  بعد مصرع 3 شباب غرقًا في مياه البحر المتوسط أثناء الاستحمام بنطاق قرية بر بحري التابعة لمركز البرلس.

تفاصيل الواقعة 

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ،  إخطارًا من مركز شرطة البرلس يفيد وصول كل من: محمد مصطفى رشوان 19 سنة، طالب جامعي، مقيم بقرية باز بسيدي سالم، وإبراهيم عصفور رشوان 23 سنة، طالب جامعي، وحمدي نجاتي 16 سنة، ويقيمان بقرية سيدي طلحة بمركز مطوبس، إلى مستشفى بلطيم التخصصي جثث هامدة.

لا توجد شبهة جنائية 

كشفت تحريات المباحث الجنائية أنه أثناء قيام المتوفين الثلاثة بالاستحمام في مياه البحر المتوسط بنطاق قرية بر بحري، دائرة مركز شرطة البرلس، جرفهم تيار المياه لعدم إجادتهم السباحة، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفين، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 3624 لسنة 2025م، إداري مركز البرلس، وأخطرت جهات التحقيق.

بكلمات مؤثرة.. اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ ينعى فقيد كلية الطب 

في سياق متصل، أصدر اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، بيانًا قال فيه: ننعى ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد رشوان، الأمين المساعد للجنة الرياضية بكلية الطب البشرى وأحد أكفأ الطلاب في اتحاد الطلاب، الذي عُرف بخلقه الرفيع واجتهاده وتفانيه في خدمة زملائه.

وتابع: نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وأحباءه الصبر والسلوان. اللهم اغفر له وارحمه، واجعل عمله وخدمته لزملائه شفيعًا له يوم القيامة، اللهم إني أشهدك أنه كان حسن الخُلق طيّب الأثر لطيف المبسم، اللهم تقبله قبولًا حسنًا واغفر له واجعله من الضاحكين المستبشرين في الجنة، اللهم أنزل السكينة والثبات على قلوب أهله واجعلهم سترًا بينه وبين نار جهنم واجعلهم صالحين يدعون له إلى يوم الدين.

واختتم البيان بالدعاء : اللهم ثبته عند السؤال وأسكنه فسيح جناته الفردوس الأعلى يارب وارض عنه واجعل مأواه الجنة يارب واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

وتحولت صفحات فيسبوك إلى دفتر عزاء ينعى الطلاب الثلاثة الذين لقوا حتفهم غرقًا في مياه البحر المتوسط، مؤكدين حسن سيرتهم ودماثة أخلاقهم وتفوقهم علميًا وأخلاقيًا، وأن هذا الحادث المفجع وقع على الجميع كالصاعقة المدوية.

