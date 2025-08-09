مصرع شخصين وإصابة 5 من أسرة واحدة في حادث مروع بكفر الشيخ

لقيت ربة منزل وابنة شقيقة زوجها مصرعهما، وأصيب 5 آخرين، بينهم زوجها وابنتها، في حادث سير مروع اليوم على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي كان متوقفًا على جانب الطريق بنطاق قرية الحماد وذلك على الطريق الدولي الساحلي.

وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث على الفور، وجرى نقل جميع المصابين والمتوفيين إلى مستشفى بلطيم التخصصي، وجرى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين وإيداع المتوفيين تحت تصرف النيابة العامة.

وأسفر الحادث عن وفاة «ز.ز» 28 سنة، ربة منزل، ونجل شقيقة زوجها «ز.م» 3 سنوات، وأصيب زوجها ع.ع 40 سنة، محاسب، وشقيقته هـ.ع 30 سنة، ربة منزل، وابنته «آ.ع» 10 سنوات، ونجلي شقيقته ع.ا 11 سنة طالب، و«م.ا» 13 سنة طالب، وجميعهم مقيمون بقرية بهوت التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 12410 لسنة 2025م، جنح مركز البرلس، وأخطرت جهات التحقيق.