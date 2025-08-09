قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش السوداني: متمردو الدعم السريع أعدموا 12 شخصا داخل مستشفى النهود
وظائف شاغرة من وزارة الشباب في شركات و بنك saib لجميع المؤهلات والتخصصات
إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير بنيويورك
الرعاية الصحية تعلن نجاح أول جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ بمستشفى أسوان التخصصي
شاهد.. لحظة سقوط منطاد هوائي بسقف مدرسة
التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم
لا تعرف الملل ..التحطيب لعبة فرعونية تزدهر فى أفراح وموالد الصعيد | صور
ننشر رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025
فاينانشال تايمز: ما زال هناك أمل في إبرام صفقة لوقف الحرب على غزة
وزير الزراعة يوجه بسرعة إنجاز أعمال التطوير بمحطة الزهراء للخيول العربية
ألمانيا تعاقب إسرائيل بحذر.. وإنذار من الأونروا عن الأوضاع في غزة
اتكسرت 7 قطع.. تفاصيل إصابة شيرين الخطيرة في الركبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 5 من أسرة واحدة في حادث مروع بكفر الشيخ

وفاة ربة منزل ونجل شقيقة زوجها
وفاة ربة منزل ونجل شقيقة زوجها
محمود زيدان

لقيت ربة منزل وابنة شقيقة زوجها مصرعهما، وأصيب 5 آخرين، بينهم زوجها وابنتها، في حادث سير مروع اليوم على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ.

تفاصيل الحادث 

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي كان متوقفًا على جانب الطريق بنطاق قرية الحماد وذلك على الطريق الدولي الساحلي.

وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث على الفور، وجرى نقل جميع المصابين والمتوفيين إلى مستشفى بلطيم التخصصي، وجرى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين وإيداع المتوفيين تحت تصرف النيابة العامة.

وأسفر الحادث عن وفاة «ز.ز» 28 سنة، ربة منزل، ونجل شقيقة زوجها «ز.م» 3 سنوات، وأصيب زوجها ع.ع 40 سنة، محاسب، وشقيقته هـ.ع 30 سنة، ربة منزل، وابنته «آ.ع» 10 سنوات، ونجلي شقيقته ع.ا 11 سنة طالب، و«م.ا» 13 سنة طالب، وجميعهم مقيمون بقرية بهوت التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 12410 لسنة 2025م، جنح مركز البرلس، وأخطرت جهات التحقيق.

كفر الشيخ الطريق الدولي الطريق الدولي بكفر الشيخ مستشفى بلطيم أمن كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

شيكو بانزا

مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله

أحمد عبدالعزيز

رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا

ترشيحاتنا

قوات سوريا الديمقراطية

مسئول سوري: الحكومة لن تشارك في اجتماعات باريس مع قوات "قسد"

نتنياهو

صدمة نتنياهو.. كل أجهزة أمن الاحتلال ووزراء رفضوا خطة احتلال غزة

الجيش الصومالي

الجيش الصومالي وقوات حفظ السلام الأوغندية يستعيدان السيطرة على بلدة باريري

بالصور

ملابس صيفية .. رنا رئيس تثير الجدل بظهورها الأخير

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل

ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية

بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية

لوك كاجوال.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

فيديو

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد