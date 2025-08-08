افتتاح 3 مساجد جديدة في كفر الشيخ.. صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح 3 مساجد بمراكز المحافظة تضمنت مسجد العميد سيد أحمد بعزبة حسن الفقي بمركز سيدي سالم، ومسجد الإيمان بقرية الخوالد البلد بمركز سيدي سالم، ومسجد أم إسماعيل بقرية محلة أبو علي بمركز دسوق.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس وكيل الوزارة، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات، والدكتور محمد عيسى مدير إدارة سيدي سالم شرق، والشيخ عادل زويل مدير إدارة دسوق قبلي، والشيخ فؤاد ناجي مدير إدارة سيدي سالم غرب، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن خطبة اليوم كانت بعنوان: "لا تغلُوا في دينِكُم.. وما كان الرفقُ في شيءٍ إلا زانه"، وقال: أن الهدف من هذه الخطبة التوعية بخطر الغلوِّ والتشدُّد والتعصب على الفرد والمجتمع، وأهمية فهم مقاصد الشريعة الغراء، والابتعاد عن الإفراط والتفريط، ومراعاةِ التيسيرِ والرفقِ وعدمِ التشدد والتعصب في الدين، ونشر قيم الإسلام وأخلاقه وسماحته، وتطبيق ذلك عمليًّا على أرضِ الواقع؛ لنكون دعاةً للغير بأفعالنا قبل أقوالِنا.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.