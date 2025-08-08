قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجراء عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن مشاجرة نادي النصر
الإيجار القديم 2025 .. زيادة مؤقتة 250 جنيها ومهلة 7 سنوات لحسم العلاقة
العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025
من قصر الاتحادية إلى منزل عبد الناصر | رسائل تاريخية وسياسية من زيارة رئيس فيتنام.. حكاية أمتين وقفتا ضد إمبراطوريات
الطرد الأول في الدوري .. بيراميدز يخسر الكرتي بالدقائق الأولى أمام وادي دجلة
دقيقة حداد في انطلاق الدوري.. بيراميدز يفتتح موسمه أمام وادي دجلة بغيابات مؤثرة
قمر صيد السمك يزين سماء مصر بنسبة لمعان 100%.. لا تفوت مشاهدته
تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025
ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة
تجوع كرامته.. خطيب المسجد النبوي: حين يحرم الإنسان من الطعام لا تجوع معدته
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
أزمة استقالات تضرب حكومة ستارمر.. هدية سياسية للمعارضة على طبق من ذهب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة في كفر الشيخ.. صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح 3 مساجد بمراكز المحافظة تضمنت مسجد العميد سيد أحمد بعزبة حسن الفقي بمركز سيدي سالم، ومسجد الإيمان بقرية الخوالد البلد بمركز سيدي سالم، ومسجد أم إسماعيل بقرية محلة أبو علي بمركز دسوق.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس وكيل الوزارة، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات، والدكتور محمد عيسى مدير إدارة سيدي سالم شرق، والشيخ عادل زويل مدير إدارة دسوق قبلي، والشيخ فؤاد ناجي مدير إدارة سيدي سالم غرب، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن خطبة اليوم كانت بعنوان: "لا تغلُوا في دينِكُم.. وما كان الرفقُ في شيءٍ إلا زانه"، وقال: أن الهدف من هذه الخطبة التوعية بخطر الغلوِّ والتشدُّد والتعصب على الفرد والمجتمع، وأهمية فهم مقاصد الشريعة الغراء، والابتعاد عن الإفراط والتفريط، ومراعاةِ التيسيرِ والرفقِ وعدمِ التشدد والتعصب في الدين، ونشر قيم الإسلام وأخلاقه وسماحته، وتطبيق ذلك عمليًّا على أرضِ الواقع؛ لنكون دعاةً للغير بأفعالنا قبل أقوالِنا.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ سيدي سالم دسوق الأوقاف

