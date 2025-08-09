قطعوا أذنه.. القبض على عمال مطعم شهير تسببوا في إصابة زبون بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عدد من العاملين بأحد فروع مطعم شهير بمدينة السادس من أكتوبر، لاتهامهم بالتعدي على أحد الزبائن وإصابته بقطع في الأذن اليسرى وتلف بالأعصاب، إثر

مشاجرة داخل المطعم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بين زبون وعدد من العاملين بالمطعم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء باستخدام أداة حادة، ما أسفر عن إصابة المجني عليه.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضُبط المتهمون واقتيدوا إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.