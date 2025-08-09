إخلاء سبيل طرفي مشاجرة بسلاح أبيض في النزهة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل طرفي مشاجرة، وذلك لخلافات بينهم حول مكان انتظار السيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول أحد الأشخاص "مصاب بجرح قطعي"، وطرف ثان (شخصان) جميعهم مقيمون بالقاهرة، لخلافات بينهم حول مكان انتظار السيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، قام على أثرها الطرف الثاني بالتعدي على الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، محدثان إصابته المنوه عنها.



وأمكن ضبط الطرف الثاني في حينه، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، والتخلص من السلاح الأبيض، واتخذت الإجراءات القانونية.