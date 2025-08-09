قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يسرائيل هيوم تكشف تفاصيل جديدة عن العمليات الاستخبارية الإسرائيلية في إيران
من عمرو دياب الى أحمد عبد العزيز.. نجوم تعدوا على معجبيهم فى مواقف محرجة
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إخلاء سبيل طرفي مشاجرة بسلاح أبيض في النزهة

مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل طرفي مشاجرة، وذلك لخلافات بينهم حول مكان انتظار السيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.


كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول أحد الأشخاص "مصاب بجرح قطعي"، وطرف ثان (شخصان) جميعهم مقيمون بالقاهرة، لخلافات بينهم حول مكان انتظار السيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، قام على أثرها الطرف الثاني بالتعدي على الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، محدثان إصابته المنوه عنها.


وأمكن ضبط الطرف الثاني في حينه، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، والتخلص من السلاح الأبيض، واتخذت الإجراءات القانونية.

مشاجرة النزهة انتظار السيارة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

خالد الغندور

خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الموجة 27 لازالة التعديات على أملاك الدولة والاراضى الزراعية| تفاصيل

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| هل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها؟.. حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا.. هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملته؟

رئيس جامعة بنها

استحداث 12 برنامجا دراسيا جديد بكليات جامعة بنها.. ومنصة جديدة لتسويق مشروعات التخرج

بالصور

فستان البحر.. مي عمر تخطف الانظار بإطلالة صيفية جذابة| شاهد

شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي

لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

فيديو

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

