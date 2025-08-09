حصاد السياحة والآثار في أسبوع ..أبرزها إطلاق هويتنا إسكندراني

-السياحة والآثار في أسبوع:

-إطلاق ملتقى “القاهرة التاريخية”

-وزير السياحة والآثار يدلي بصوته بـ إنتخابات الشيوخ

- المجلس الأعلى للآثار يجتمع ويصدر قرارات هامة

-انطلاق مبادرة "هويتنا إسكندراني"

وزارة السياحة والآثار شهدت عدة فاعليات هامة على مدار الأسبوع الماضي ، مابين اجتماعات ولقاءات وافتتاحات نسردها لكم فى السطور القادمة.

أطلق وزير السياحة والآثار، ملتقى "القاهرة التاريخية - رؤية متكاملة لمستقبل مستدام"، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، بهدف مناقشة مقترحات أبرز مشروعات منتدى الجامعات التراثي لتطوير وإعادة تأهيل القاهرة التاريخية، والذي اختتمت فعالياته في يونيو الماضي.

وخلال الملتقي تم طرح سبعة مشروعات تخص مناطق آثار كل من القلعة، الفسطاط، الجمالية، الدرب الأحمر، شرق القاهرة، الإمام الشافعي، الأزهر والغوري.

وزير السياحة والآثار يدلي بصوته

أدلى وزير السياحة والآثار، بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة، وذلك في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أكد أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تمثل واجباً وطنياً ومسئولية دستورية على كل مواطن.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يُعد أحد دعائم الحياة التشريعية الهامة في مصر، وهو ما يُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات، ومنها قطاعي السياحة والآثار. كما دعا جميع العاملين بالوزارة وهيئاتها التابعة، وكافة المواطنين، إلى التوجه لصناديق الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي.

الأعلى للآثار

ترأس وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث تم استعراض أبرز إنجازات شهر يوليو الماضي بمختلف قطاعات المجلس، والتي تضمنت الإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية الهامة، والانتهاء من أعمال ترميم وافتتاح عدد من المواقع الأثرية أمام الزائرين.

كما تم إلقاء الضوء على المعارض المصرية المؤقتة بالخارج حيث تم مد فترة عرض معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بالعاصمة اليابانية طوكيو حتي يناير 2026.

لقاء نموذج مُحاكاة مجلس الشيوخ

نيابة عن وزير السياحة والآثار، التقت نائب الوزير، مع عدد من الشباب من أعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام المشاركين فى نموذج مُحاكاة مجلس الشيوخ المصري الذي قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذه ضمن نموذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، وتنفيذ برنامج معايشة مع السادة الوزراء المختصين بطبيعة عمل كل لجنة تحت شعار "لقاء مع مسئول".

هويتنا إسكندراني

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، انطلقت مبادرة "هويتنا إسكندراني" التي تنظمها مؤسسة رواد التأثير المجتمعي بالإسكندرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي بدأت أولي فعالياتها بتنظيم جولة سياحية للمشاركين إلى متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.

تتضمن المبادرة تنظيم جولات سياحية للمشاركين بها بمعدل رحلة إسبوعياً حتى انتهاء مدة المبادرة في 4 سبتمبر المقبل، إلى عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالإسكندرية منها قلعة قايتباى، والمسرح الروماني، وعمود السوارى، ومنطقة كوم الشقافة، والمتحف اليوناني الروماني.

نجاح منصة التدريب الإلكترونية

شهد الأسبوع الأول من إطلاق وزير السياحة والآثار لأول منصة إلكترونية للتدريب في مجالي السياحة والآثار في مصر إقبالاً واسعاً، حيث سجلت المنصة 950 مستخدم، وبلغ عدد المتدربين الملتحقين بالدورات التدريبية 2610 متدرباً عبر 111 دورة تدريبية متاحة حتى الآن على المنصة.

وأكد الوزير على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة للمنصة، وتفاعل المستخدمين معها، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بقطاعي السياحة والآثار، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وبالمنصة 13 دورة تدريبية اكتمل عدد الملتحقين بها، بينما أوشكت 16 دورة أخرى على الوصول إلى الحد الأقصى للمشاركين بها، ومن المقرر أن تنطلق أولى الدورات التدريبية على المنصة يوم 16 أغسطس الجاري.

متاحف الآثار

في إطار التقليد الشهري الذي تتبعه متاحف الآثار بجمهورية مصر العربية، تعلن وزارة السياحة والآثار عن القطع الأثرية المختارة لتكون "قطع شهر أغسطس" في عدد من المتاحف، وذلك بناءً على تصويت الجمهور عبر الصفحات الرسمية لهذه المتاحف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتسلط قطع هذا الشهر الضوء على مناسبتين هامتين في شهر أغسطس، هما عيد وفاء النيل والذي يوافق 15 أغسطس من كل عام، واليوم العالمى للتصوير الفوتوغرافى والذي يتم الاحتفال به في 19 أغسطس من كل عام.

