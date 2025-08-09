قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الابتسامة الأخيرة| شاهد آخر ظهور للفنان سيد صادق قبل رحيله.. صور
عادل أحمد أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان ببطولة العالم للناشئين
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. ما موقف الثنائي صلاح ومرموش؟
مجلس الأمن يؤجل جلسته الطارئة بشأن غزة 24 ساعة استجابة لطلب إسرائيل
سيطرة الأحمر وإنذران.. شوط أول سلبي بين الأهلي ومودرن سبورت
أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها من مراسي
الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها
نائبة بـ الشيوخ: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تحول استراتيجي بمسار العلاقات
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
وزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

الحزن يسيطر على نجل سيد صادق في عزاء الفنان .. صور

نجل الفنان القدير الراحل سيد صادق
نجل الفنان القدير الراحل سيد صادق
أوركيد سامي

بدأ منذ قليل عزاء الفنان القدير الراحل سيد صادق. 


تستقبل أسرة الفنان الراحل سيد صادق العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق  حيث أقيمت جنازته أمس الجمعة.

و ظهر الحزن علي وجه نجل  الفنان القدير الراحل سيد صادق. 

حرص على الحضور الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، ادوارد و العديد من نجوم الفن. 

وفاة سيد صادق
أعلن لؤي سيد صادق، نجل الفنان سيد صادق، وفاة والده عن عمر ناهز 80 عامًا.

وكتب لؤي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)".

وفاة سيد صادق
أعلن لؤي سيد صادق، نجل الفنان سيد صادق، وفاة والده عن عمر ناهز 80 عامًا.


يذكر أن رحل خلال الساعات الماضية الفنان سيد صادق، الذي يعد واحد من ابرز الفنانين الذين قدموا الأدوار الثانوية علي الشاشة.

سيد صادق من مواليد عام 1945، حصل على دبلوم من إحدى المدارس الثانوية. عمل منذ بداياته فى الأدوار الثانوية، وساعده تكوينه الجسماني على أداء دور الشرير، أو رجل الأعمال الخارج عن القانون.

عمل بالسينما والتلفزيون، ومن أهم أعماله السينمائية دوره في فيلم حسن ومرقص  و كدة رضا والامبراطور و فوزية البرجوازية، أما التلفزيون فقدم عدد من الاعمال ومنها  في مسلسل فرقة ناجي عطا الله ويتربى فى عزو والنساء قادمون و الحقيقة والسراب.

كان الفنان سيد صادق يملك محل لبيع قطع غيار السيارات بمنطقة وسط البلد، حيث لم يكن يعتمد على التمثيل بشكل اساسي.

وعن هذا الأمر قال الفنان سيد صادق:   في لقاء لموقع صدى البلد : “  الحمد لله الفن قدم ليا تكريم و تقدير كبير ، لكن عملي في التجارة هو الأمان و السند طوال فتره الغياب عن الوسط الفني و الحمد لله انا عايش و مبسوط الحمد لله”.

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
وفاة عامل نظافة
آيتن عامر
منتخب مصر للناشئين
