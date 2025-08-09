بحضور مفتي الجمهورية.. جامعة عين شمس تمنح الباحث ذو النورين درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية

حصل الباحث ذو النورين محمد محمود هاشم، على درجة الماجستير، من كلية البنات جامعة عين شمس، في رسالة بعنوان: “الدراسات الإسلامية في مصر في القرن الرابع الهجري: مصادرها ومناهجها”، وذلك خلال مناقشة جرت بحضور مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد.

أشرَفَ على الرسالة، الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام أبو خزيم، أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة، وشارك في لجنة «المناقشة» كلا من، الدكتور نظير محمد عياد، والدكتورة صفاء بغدادي سليمان.

ومُنِحَ الباحث تقدير «ممتاز»؛ بعد مناقشة، شملت “استعراض المصادر والمناهج المتعلقة بالدراسات الإسلامية في مصر خلال القرن الرابع الهجري”.

وأبرز المشرف على الرسالة، أن هذا البحث يندرج ضمن مشروع علمي شامل؛ لتوثيق وتحصيل الدراسات الإسلامية في مصر من القرن الثالث الهجري وحتى العصر الحديث، مؤكدا أهمية الرسالة في إبراز الدور الحضاري الذي لعبته مصر عبر علمائها.