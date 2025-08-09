توصيات ندوة المصريون بالخارج بين الواقع والمأمول: إنشاء هيئة وطنية وتفعيل دعم الجاليات

اختتمت الندوة الوطنية التي حملت عنوان المصريون بالخارج بين الواقع والمأمول، والتي أدارها الدكتور محمد علي من نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، منهم اللواء طارق المهدي وزير الإعلام السابق، واللواء أحمد عبد الله، والنائبة نادية هنري، والإعلامي طارق علام.

وأجمعت التوصيات على أهمية إنشاء الهيئة الوطنية للمصريين بالخارج ككيان حكومي وطني مستقل يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، ويعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية، مع الحفاظ على الدور الدبلوماسي والسياسي للوزارة.

وشملت خطة عمل الهيئة:



- تأسيس قاعدة بيانات وطنية دقيقة للمصريين بالخارج.

- إنشاء هيكل تنظيمي يضم أربعة قطاعات رئيسية: الاستثمار، الخدمات، التعليم والهوية، التأمينات والدعم الاجتماعي.

- فتح مكاتب إقليمية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة.

- كما دعت التوصيات إلى إطلاق برامج تحفيزية تشمل:

- نظام نقاط للمكافآت مقابل دعم الوطن.

- أنظمة معاشات وتأمينات اختيارية.

- حوافز للاستثمار في مشروعات قومية وتنموية.

اقترحت الندوة إنشاء مدارس ومكتبات مصرية، بالإضافة إلى ورش عمل وبرامج تواصل ثقافي وإعلامي في إطار تعزيز الهوية الوطنية للأجيال الجديدة بالخارج

كما أكدت الندوة على أهمية عقد لقاءات دورية لمسؤولي الدولة مع الجاليات للاستماع لمقترحاتهم وحل مشكلاتهم.

وأوصت بتشكيل لجنة متابعة من الحضور وممثلي الجاليات لمواصلة العمل على تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية للجهات المعنية.