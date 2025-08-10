قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني
عايز تعمل تمارين؟.. اعرف معدل ممارسة الرياضة المُفيد للصحة
هل من حق البنت منع والدها من الزواج بأخرى بعد وفاة أمها؟.. دينا أبو الخير تجيب
رسميا. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
سوزوكي سويفت 2022.. سيارة اقتصادية أوتوماتيك بهذا السعر
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
للمستفيدين بالقانون الجديد .. ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط
الخارجية السورية تعلق على مؤتمر المكونات.. ورفض لتكرار تجربة حزب الله
تجنيد احتياطي جديد وتحركات مُكثفة.. الجيش الإسرائيلي يستعد لمعركة غزة
هشام حنفي: الأهلي استسهل مواجهة مودرن سبورت.. وريبيرو أخطأ في التشكيل
بدء تحرّك قافلة المساعدات الإنسانية الـ 11 من مصر إلى غزة
لماذا أوصى النبي بالجلوس بعد الفجر حتى الشروق .. لجلب 7 أرزاق
أخبار البلد

طرق فحص بذور الحشائش .. دورة تدريبية بالمركزى للحشائش

شيماء مجدي

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية بعنوان "طرق فحص بذور الحشائش وكيفية التعرف عليها" بمقر المعمل بالجيزة خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025.ياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

أعلنت الدكتورة عزة السيد خفاجي، مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة المعمل التدريبية للموسم الجديد.

وتعد من الدورات النوعية التي تركز على فحص بذور الحشائش المتواجدة في المستوردات النباتية القادمة إلى مصر، بهدف منع دخول بذور غريبة  مما يؤدي إلى تأثير سلبي على الإنتاج الزراعي.

أوضحت الدكتورة خفاجي  أن المعمل يأخذ في الاعتبار حجم الخسائر المحتملة نتيجة دخول بذور جديدة غير موجودة في مصر، حيث إن هذه البذور قد تزيد من تكاليف المكافحة. كما أشارت إلى أهمية استخدام طرق علمية دقيقة للتعرف على هذه البذور، وهو ما سيساعد العاملين في المجال الزراعي على تحديد أنواعها ومدى خطورتها بشكل أكثر كفاءة.

اضاف الدكتور عادل فكار، وكيل المعمل المختص بالإرشاد والتدريب، أن هذه الدورة تعتبر من الدورات المتخصصة في تعريف ببذور الحشائش القادمة إلى مصر عبر إجراءات الحجر الزراعي والتي تكون غالبًا مختلطة ببذور المحاصيل المختلفة. وأشار إلى أن الدورة ستوفر نظرة شاملة على أنواع البذور المختلفة، الصغيرة والكبيرة الحجم، وكذلك بذور الحشائش الغازية وكيفية التعامل معها. وأضاف أن الدورة ستتناول موضوعات تتعلق بطرق التغلب على البذور الواردة ضمن الشحنات الزراعية في الموانئ وغيرها.

تستهدف  الدورة الباحثين ومعاونيهم والمهندسين الزراعيين العاملين في المعاهد والمعامل والإدارات المختلفة التابعة لمركز البحوث الزراعية، مع التركيز بشكل خاص على العاملين في مجال الحجر الزراعي وإنتاج التقاوي واعتمادها.

