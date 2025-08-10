قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجنيد احتياطي جديد وتحركات مُكثفة.. الجيش الإسرائيلي يستعد لمعركة غزة
هشام حنفي: الأهلي استسهل مواجهة مودرن سبورت.. وريبيرو أخطأ في التشكيل
بدء تحرّك قافلة المساعدات الإنسانية الـ 11 من مصر إلى غزة
لماذا أوصى النبي بالجلوس بعد الفجر حتى الشروق .. لجلب 7 أرزاق
انسحاب مفاجئ من المفاوضات| مُقرّب من ترامب يكشف من أفشل الصفقة برعاية مصرية قطرية
سر غياب مصطفى فتحي عن مباراة بيراميدز ووادي دجلة .. «الغندور» يكشف
فرج عامر: سموحة فرّط في الفوز على طلائع الجيش.. والهاني سليمان يتحمّل مسئولية الهدف
عبد المنعم سعيد: حماس حركة مكشوفة تحاول الانخراط في حروب خاسرة
من رئاسة وزراء تشاد إلى السجن 20 عامًا.. القصة الكاملة لمُحاكمة زعيم المعارضة سوكسيس ماسرا
وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ
نجم المصري البورسعيدي: زملائي سر التألق.. ودعم الجماهير منحنا الفوز على الاتحاد
أسعار العملات في مصر اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث
رياضة

سر غياب مصطفى فتحي عن مباراة بيراميدز ووادي دجلة .. «الغندور» يكشف

رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن سبب غياب اللاعب مصطفى فتحي، عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام وادي دجلة، في افتتاح مباريات الدوري الممتاز.

وكشف مصدر بنادي بيراميدز في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، تقديم الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب مصطفى فتحي غاب عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب الإصابة فقط.

وأكد المصدر، أن مصطفى فتحي يعاني من تمزق في العضلة الأمامية، وهو ما أبعده عن الفريق خلال المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد.

وشدّد: يتم تجهيز اللاعب في الوقت الحالي، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل.

بيراميدز اخبار بيراميدز دورى نايل مصطفي فتحي رمضان صبحي

