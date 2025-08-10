سر غياب مصطفى فتحي عن مباراة بيراميدز ووادي دجلة .. «الغندور» يكشف

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن سبب غياب اللاعب مصطفى فتحي، عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام وادي دجلة، في افتتاح مباريات الدوري الممتاز.

وكشف مصدر بنادي بيراميدز في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، تقديم الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب مصطفى فتحي غاب عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب الإصابة فقط.

وأكد المصدر، أن مصطفى فتحي يعاني من تمزق في العضلة الأمامية، وهو ما أبعده عن الفريق خلال المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد.

وشدّد: يتم تجهيز اللاعب في الوقت الحالي، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل.