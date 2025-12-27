ناقد رياضي: مباراة الأمس أعادت ثقة المنتخب وقادرون على الفوز

علق الناقد الرياضي محمد عصام على أداء المنتخب المصري بالأمس أمام جنوب أفريقيا، وتحقيق الفوز بهدف محمد صلاح، وبـ 10 لاعبين فقط.

وقال محمد عصام، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن فوز المنتخب بالأمس كانت أول خطوة لعودة ثقة المنتخب وقدرته على الفوز بالبطولة وتقديم أداء مميز، متابعا: نمتلك لاعبيه ممتازة وقادرة على صناعة الفرق.

ولفت إلى أن محمد الشناوي أنقذ المنتخب بالأمس وقدم مباراة رائعة، منوها بأن محمد هاني لم يستحق الطرد، ولكن الأداء كان رجوليا من قبل اللاعبين.

واسترسل: نشكر الشعب المغربي الشقيق على دعمهم الواضح للمنتخب، والتشكيل بالأمس كان مميز وكل لاعب يدرك مهامه في المبارة باحترافية.