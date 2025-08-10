أحمد العجوز: التعادل بداية مشوار الإسماعيلي في الدوري

أكد كابتن أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي، أن التعادل السلبي أمام فريق بتروجيت في افتتاحية مشوار الفريق بالدوري الممتاز يُعد بداية فقط، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا أداءً قتاليًا طوال التسعين دقيقة.

إشادة بروح اللاعبين

أوضح العجوز أن لاعبي الإسماعيلي أظهروا روحًا عالية والتزموا بالخطة الموضوعة، مؤكدًا أن الفريق سيبني على هذه الروح القتالية خلال المباريات المقبلة من أجل تحقيق نتائج إيجابية ترضي جماهير الدراويش.



الثقة في التحكيم مع المطالبة بالعدالة

وفيما يتعلق بالجانب التحكيمي، شدّد رئيس جهاز الكرة على أن الجهاز الفني والإداري يثق تمامًا في أسرة التحكيم المصرية، لكنه تمنى أن يتم تطبيق العدالة بشكل متساوٍ على جميع الفرق خلال الفترة المقبلة، بما يضمن منافسة نزيهة وعادلة.

الاعتراض على طرد محمد عمار



انتقد العجوز قرار طرد اللاعب محمد عمار خلال المباراة، مؤكدًا أن الطرد لم يكن مستحقًا على الإطلاق، وأنه لا يعرف سبب استدعاء تقنية الفيديو “الفار” لحكم اللقاء في هذه اللعبة تحديدًا. وأضاف أن مثل هذه القرارات قد تؤثر على سير المباريات، مطالبًا بمراجعة مثل هذه الحالات بعناية أكبر.

التركيز على مواجهة بيراميدز

واختتم العجوز تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق أغلق تمامًا صفحة مواجهة بتروجيت، وأن التركيز الآن منصب على التحضير الجاد لمواجهة بيراميدز المقبلة. وأشار إلى أن الجهاز الفني سيعمل على معالجة الأخطاء، ودراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافس، من أجل تقديم مستوى قوي وحصد النقاط الثلاث



