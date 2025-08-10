قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منين الفلوس يا مونلي.. البحث عن مصادر ثروة صديق سوزي الأردنية
وزير الأوقاف: مساعي الاحتلال المفضوحة نحو القتل والتهجير غير خافية على أحد
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات
خالد بيومي ينتقد ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت
أسعار الذهب اليوم الأحد 10- 8-2025 في مصر
مفاجأة كبيرة.. لقاء محمد رمضان مع زوجة نجل الرئيس الأمريكي | القصة الكاملة
البلوجر لوشا هدد أمن وسلم واستقرار ووحدة المجتمع .. تفاصيل
بسبب بوست به إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. أستاذ طب المنصورة يواجه هذه العقوبة
العثور على جثة تاجر مواشي بعد سرقة أمواله في محجر بصحراء الأقصر
سوزي الأردنية سحبته معاها الحبس.. البلوجر مونلي ينتظر مصيرا أسود
أذكار الصباح كاملة.. لا تتكاسل عنها واغتنم فضلها
حوادث

أسلحة ومخدرات | تجديد حبس تجار الكيف في القاهرة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس  شخصين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء والتعدى على القائم بالنشر بالسب بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء والتعدى على القائم بالنشر بالسب بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شقيقان، مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، وبحوزتهما “كمية من مخدر الأيس - 2 قطعة سلاح أبيض”.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس  شخصين ترويج المواد المخدرة حيازة أسلحة بيضاء

محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات

