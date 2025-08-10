أسلحة ومخدرات | تجديد حبس تجار الكيف في القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس شخصين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء والتعدى على القائم بالنشر بالسب بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء والتعدى على القائم بالنشر بالسب بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شقيقان، مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، وبحوزتهما “كمية من مخدر الأيس - 2 قطعة سلاح أبيض”.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.