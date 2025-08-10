ريبيرو المسئول.. تعليق مثير من الدردير على تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت.

وكتب الدردير عبر فيسبوك:"الاهلي يتعثر في بداية مشواره للدفاع عن اللقب ، ريبيرو مسئول عن الاداء الروتيني وعدم التمركز الجيد ، وشوبير لا يسأل عن الهدفين ، ورب ضاره نافعة".

وكان قد علّق المحلل الرياضي خالد بيومي على تعادل الأهلي مع مودرن سبورت في بطولة الدوري الممتاز، مشيدًا بأداء الفريق المنافس تحت قيادة مديره الفني مجدي عبدالعاطي، ومنتقدًا اختيارات مدرب الأهلي، البرتغالي ريبيرو.

وقال بيومي عبر فيديو بثه عبر صفحته على «فيس بوك» أن مجدي عبدالعاطي قدّم مباراة مميزة، مستغلًا أخطاء ريبيرو، حيث اعتمد على الهجمات المرتدة وأغلق المساحات بذكاء.

وأضاف أن مدرب الأهلي ساعد منافسه بتغيير مركز أحمد سيد زيزو، وإشراك محمد مجدي أفشة، إلى جانب بعض التغييرات غير الموفقة.