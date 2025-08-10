سايس الزاوية الحمراء إلى السجن بعد فرض رسوم مالية بدون وجه حق

قررت جهات التحقيق المختصة حبس منادى سيارات بدون ترخيص لفرضه رسوم علي المواطنين بالزاوية الحمراء.

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" وفرض رسوم مالية عليه دون وجه حق نظير ركن سيارته بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.