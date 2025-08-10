مانشستر سيتي يترقب موقف فودين.. الإصابة قد تبعده عن ضربة البداية

تسود حالة من القلق داخل مانشستر سيتي بشأن موقف النجم الإنجليزي فيل فودين من المشاركة في أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يواجه وولفرهامبتون السبت المقبل.

وكشفت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز أن فودين يعاني من إصابة في الكاحل تسببت في غيابه عن المباراة الودية الأخيرة أمام باليرمو، التي أقيمت السبت الماضي.

وعلى الرغم من أن الإصابة لا تصنف على أنها خطيرة، إلا أن الجهاز الطبي يفضل عدم الاستعجال في عودته للملاعب، مما يجعل مشاركته في الجولة الافتتاحية محل شك كبير.

أوضح المدير الفني بيب جوارديولا عقب اللقاء أن غياب فودين كان خطوة وقائية، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في المخاطرة بلاعبه في ظل الاستعداد لموسم طويل وشاق، خاصة بعد فترة إعداد بدنية مكثفة.

وفي حال تأكد غياب فودين عن مواجهة وولفرهامبتون، فقد يمنح عدد من اللاعبين الفرصة للتألق في مركز الجناح أو الوسط الهجومي، مثل البرتغالي برناردو سيلفا، أو الوافد الجديد البرازيلي سافيو.