تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس فى كأس الدرع الخيرية

يستضيف ملعب "ويمبلي" الشهير في العاصمة البريطانية لندن، في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مواجهة قوية تجمع بين ليفربول وكريستال بالاس، في نهائي بطولة الدرع الخيرية الإنجليزية 2025.

ويخوض ليفربول اللقاء بصفته بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الماضي، فيما يشارك كريستال بالاس بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه في المباراة النهائية على مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش.

وتترقب الجماهير انطلاقة الموسم الجديد عبر هذه المواجهة الرسمية التي تعد أول ألقاب الموسم في الكرة الإنجليزية، وسط اهتمام كبير بأداء النجوم الجدد والقدامى في الفريقين.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ – أليكسيس ماك أليستر

الوسط الهجومي: محمد صلاح – فلوريان فيرتز – كودي جاكبو

الهجوم: هوجو إيكتيكي

وتعد المباراة اختبارًا حقيقيًا للمدربين واللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد، كما تسلط الأضواء على مشاركة محمد صلاح في تشكيل الريدز، بعد فترة استعدادات قوية.