قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشيخ خالد الجندي يرد على كل من ينكر السنة
رئيس الوطنية للصحافة يشكر الرئيس على زيادة بدل الصحفيين
مسيرة تعليمية مميزة.. وفاة والد العامري فاروق رائد التعليم الخاص بمصر
وكيل التضامن الاجتماعي ببني سويف: أعتز بتكريم المحافظ وممتن للفترة التي قضيتها معه
اليونان تنتفض في وجه إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية
9 دول غربية والاتحاد الأوروبي يرفضون العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة
مودرن سبورت: القرعة كانت قاسية على الفريق بمواجهة الأهلي في افتتاح الدوري
شروط القبول بكلية الشرطة 2025
تأجيل حجز شقق الإسكان في السويس والمنصورة الجديدة.. ما السبب؟
دعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الاحتلال.. اليونان تنتفض في وجه إسرائيل
الدولة تنهض بزراعة القصب| استنباط أنواع جديدة من الشتلات.. وتغيير أنماط الزراعة التقليدية
لبنان ستعود.. صابر الرباعي يقدم التعازي للجيش اللبناني بحفل اهمج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورة جديدة لها.

وظهرت ياسمين في الصورة عبر إنستجرام بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعهيا.

وأشعلت النجمة ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها أحدث صورها من داخل أحد الفنادق الفاخرة، حيث خطفت الأنظار بفستان بنفسجي من الكروشيه الضيق المصمم بأسلوب أنثوي راقٍ أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وأكملت ياسمين إطلالتها بمجموعة مجوهرات ماسية فاخرة شملت عقداً متعدد الطبقات، أساور مرصعة وخواتم لافتة، إلى جانب ساعة ذهبية أنيقة زادت من فخامة المشهد. اعتمدت تسريحة الشعر المبلل للخلف التي أضافت جرأة عصرية، مع مكياج ناعم ارتكز على العيون المسحوبة والشفاه الوردية، لتظهر بإطلالة تجمع بين الجاذبية والرقي.

الصورة تسببت في تفاعل واسع بين متابعيها، حيث انهالت التعليقات التي تشيد بجمالها وأناقتها المعتادة، مؤكدين أنها لا تزال تتصدر قائمة النجمات الأكثر أناقة في العالم العربي.

ياسمين صبري نجوم الفن الفنانة ياسمينه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

ترشيحاتنا

الاحتلال

رغم اتفاق وقف إطلاق النار .. جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته بجنوب لبنان

صورة أرشيفية

الخارجية الفلسطينية: تحريض الاحتلال على حق شعبنا في دولته يمثل انقلابا إسرائيليا

بوتين وترامب

بوتين وترامب على أعتاب اتفاق تاريخي قد يغير خريطة أوكرانيا

بالصور

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

بيطري الشرقية يضبط 4 أطنان دواجن وأسماك مخالفة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد