انطلاق ملتقى شركات السياحة بمصر و شمال أفريقيا ..الثلاثاء

تنطلق فاعليات الملتقى الثاني لـ شركات السياحة المصرية ودول الشمال الأفريقي من تونس و الجزائر والمغرب و ليبيا، بالقاهرة الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك بمشاركة اكثر من ٢٠٠ شركة سياحة بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الملتقى العام الماضي بتونس .

وزير السياحة والآثار

يحضر الملتقى شريف فتحى وزير السياحة والآثار و ممثلي الوزارة واتحاد الغرف السياحية المصرية و غرفة شركات السياحة .

قال عاطف بكر عجلان عضو غرفة شركات السياحة ،ان هذا الملتقى يعد فرصة حقيقية لتنشيط السياحة البينية مع دول الشمال الإفريقي و خلق شركات حقيقية بين الشركات السياحية المصرية و نظرائها بالمغرب و تونس و الجزائر و ليبيا خاصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة .

و أضاف عاطف عجلان انه تم اختيار القاهرة لاستضافة هذا الحدث الهام ايمانا بدورها المحوري كملتقى للحضارات و الثقافات ولتكون نقطة التقاء تجمع لكبرى شركات السياحة في مصر و شمال أفريقيا من دول المغرب وتونس و الجزائر وليبيا مع نظرائهم من شركات السياحة المصرية.

و اضاف ان الملتقى الثاني لشركات السياحة بمصر وشمال أفريقيا يهدف أيضا إلى تعزيز التعاون المشترك بين الشركات السياحية بالمنطقة و فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر في مجالات العمرة و الحج و السياحة البينية .

و اكد ان انعقاد هذا الملتقى بالقاهرة يؤكد صدارة مصر في السياحة بمنطقة شمال أفريقيا حيث صنفت الأمم المتحدة مصر ضمن أفضل 10 دول أداءً عالميًا من حيث نمو أعداد السياح خلال الربع الأول من 2025، بنسبة نمو 21٪ مقارنة بالفترة نفسها عام 2024 .