"فلاش باك" يتصدر نسب المشاهدة على منصة Watch It

نجحت حكاية فلاش باك، ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، في تحقيق إنجاز سريع بحصولها على المركز الأول في نسب المشاهدة عبر منصة Watch It بعد عرض حلقة واحدة فقط، وذلك بالتزامن مع تصدّرها محركات البحث ومنصة X (تويتر سابقًا) عقب عرض الحلقة الأولى.

الحلقة الافتتاحية التي عُرضت عبر شاشة dmc ومنصتي Watch It وشاهد، شهدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي أشاد بأداء أبطال الحكاية النجم أحمد خالد صالح والفنانة مريم الجندي، فضلًا عن تصاعد وتيرة الأحداث منذ اللحظة الأولى، وجرأة الفكرة المعتمدة على الغموض والتلاعب بالزمن.

حكاية فلاش باك

وتدور أحداث فلاش باك حول "زياد الكردي" — مصور جنائي يجد نفسه عالقًا بين جريمة غامضة وفقدان زوجته في حادث مأساوي ليلة رأس السنة، قبل أن تفاجئه الحياة برسالة صادمة بعد عامين، لتبدأ رحلة جديدة مليئة بالأسرار والأسئلة.

من المنتظر أن تُعرض الحلقة الثانية اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً على شاشة dmc، بالتزامن مع عرضها عبر منصتي Watch It وشاهد، وسط ترقب كبير من الجمهور لمعرفة ما سيكشفه زياد في فصول الحكاية التالية.