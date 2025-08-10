قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء
بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية
تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات
وزير التعليم : نخطط للإنتهاء من نظام الفترات المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول سبتمبر 2027
خطة جديدة لتطوير التعليم.. محمد عبداللطيف يجتمع بقيادات الجيزة والقاهرة
رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية
تأجيل محاكمة 46 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية
سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية
هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً
رئيس الوزراء يتابع المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها
تشكيل تشيلسي لمواجهة ميلان وديا
محافظ المنيا: بتوجيهات الرئيس المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

"فلاش باك" يتصدر نسب المشاهدة على منصة Watch It

حكاية فلاش باك
حكاية فلاش باك

نجحت حكاية فلاش باك، ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، في تحقيق إنجاز سريع بحصولها على المركز الأول في نسب المشاهدة عبر منصة Watch It بعد عرض حلقة واحدة فقط، وذلك بالتزامن مع تصدّرها محركات البحث ومنصة X (تويتر سابقًا) عقب عرض الحلقة الأولى.

الحلقة الافتتاحية التي عُرضت عبر شاشة dmc ومنصتي Watch It وشاهد، شهدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي أشاد بأداء أبطال الحكاية النجم أحمد خالد صالح والفنانة مريم الجندي، فضلًا عن تصاعد وتيرة الأحداث منذ اللحظة الأولى، وجرأة الفكرة المعتمدة على الغموض والتلاعب بالزمن.

حكاية فلاش باك

وتدور أحداث فلاش باك حول "زياد الكردي" — مصور جنائي يجد نفسه عالقًا بين جريمة غامضة وفقدان زوجته في حادث مأساوي ليلة رأس السنة، قبل أن تفاجئه الحياة برسالة صادمة بعد عامين، لتبدأ رحلة جديدة مليئة بالأسرار والأسئلة.

من المنتظر أن تُعرض الحلقة الثانية اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً على شاشة dmc، بالتزامن مع عرضها عبر منصتي Watch It وشاهد، وسط ترقب كبير من الجمهور لمعرفة ما سيكشفه زياد في فصول الحكاية التالية.

حكاية فلاش باك مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

