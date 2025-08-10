قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء
بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية
تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات
وزير التعليم : نخطط للإنتهاء من نظام الفترات المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول سبتمبر 2027
خطة جديدة لتطوير التعليم.. محمد عبداللطيف يجتمع بقيادات الجيزة والقاهرة
رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية
تأجيل محاكمة 46 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية
سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية
هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً
رئيس الوزراء يتابع المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها
تشكيل تشيلسي لمواجهة ميلان وديا
محافظ المنيا: بتوجيهات الرئيس المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أصبحت من الماضي بأمر الرئيس.. حل أزمة العاملين بماسبيرو وزيادة بدل الصحفيين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

أشاد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد البدوي خلال تصريحات، له أن توجيهات الرئيس بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري تمثل خطوة تاريخية نحو تمكين الإعلام الوطني من أداء رسالته بكفاءة واحترافية، وبما يواكب التغيرات العالمية السريعة، ويعزز دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن، وترسيخ القيم الوطنية.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أن موافقة الرئيس على صرف البدل النقدي بالزيادة للصحفيين، وحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بماسبيرو، تعكس حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والمجتمعي لهم.

وأشار البدوي إلى أن إشادة الرئيس بدور الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، والتزام الدولة بحرية التعبير واحتضان كافة الآراء الوطنية، يفتح آفاقًا جديدة لتطوير المهنة وتعزيز التعددية والانفتاح الفكري، مشددًا على أن النقابة ستعمل على دعم وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل التي وجه بها الرئيس، خاصة لتأهيل الكوادر الشابة، ورفع وعيهم بمفاهيم الأمن القومي، ومبادئ "الرأي والرأي الآخر".

و أضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن هذه التوجيهات تعكس رؤية شاملة لإعادة الإعلام المصري إلى مكانته الرائدة محليًا وإقليميًا، ودعمه كأداة فاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية

القبض على مونلي صديق سوزي الأردنية في القاهرة الجديدة

رئيس الوزراء

تلال الفسطاط إطلاله على المواقع التاريخية الخالدة ..وتوجيهات سرعة الانتهاء من الأعمال

فتاوى وأحكام | حكم نشر الفتاة صورها بمواقع التواصل الاجتماعي؟.. شرعية عمل منصة إلكترونية للترويج وبيع السلع .. هل يصح وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن ؟

الشاب المجنى عليه

جريمة غامضة تهز جنوب الأقصر.. العثور على جثة تاجر مواشي بمحجر صحراوي.. والأمن يحقق

هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

