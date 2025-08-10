أصبحت من الماضي بأمر الرئيس.. حل أزمة العاملين بماسبيرو وزيادة بدل الصحفيين

أشاد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد البدوي خلال تصريحات، له أن توجيهات الرئيس بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري تمثل خطوة تاريخية نحو تمكين الإعلام الوطني من أداء رسالته بكفاءة واحترافية، وبما يواكب التغيرات العالمية السريعة، ويعزز دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن، وترسيخ القيم الوطنية.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أن موافقة الرئيس على صرف البدل النقدي بالزيادة للصحفيين، وحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بماسبيرو، تعكس حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والمجتمعي لهم.

وأشار البدوي إلى أن إشادة الرئيس بدور الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، والتزام الدولة بحرية التعبير واحتضان كافة الآراء الوطنية، يفتح آفاقًا جديدة لتطوير المهنة وتعزيز التعددية والانفتاح الفكري، مشددًا على أن النقابة ستعمل على دعم وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل التي وجه بها الرئيس، خاصة لتأهيل الكوادر الشابة، ورفع وعيهم بمفاهيم الأمن القومي، ومبادئ "الرأي والرأي الآخر".

و أضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن هذه التوجيهات تعكس رؤية شاملة لإعادة الإعلام المصري إلى مكانته الرائدة محليًا وإقليميًا، ودعمه كأداة فاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.