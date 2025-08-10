ويزو: تجربة مسرح مصر مميزة .. وهي الإنطلاقة الحقيقية

أكدت الفنانة دينا محسن "ويزو"، أن الفنان أشرف عبد الباقي، هو رجل كريم جدا، وهو فنان عظيم، مشيرة إلى أن تجربة "مسرح مصر"، التي قامت بها كانت مميزة، وهي من لها فضل عليها ومن خلالها عرفها الجمهور.

وقالت "دينا محسن"، خلال لقاء لها لبرنامج "ضيفي"، عبر فضائية "الشرق"، أنها لا تقدم أي أعمال درامية أو خارج إطار الكوميديا، مؤكدة أن مسرح مصر كان الإنطلاقة الحقيقية.

وتابعت الفنانة “ويزو”، أنه خلال تقديم العرض المسرحي، يكون هناك مساحة للارتجال، لتقديم جزء من الكوميديا ولكن في مساحة محددة.

وأشارت إلى أنه كانت لديها مشكلة في بداية الزواج، هي عدم المشاركة، وعدم الحديث مع أحد في أي مشكلة تواجهها ولكن مع الوقت تعلمت معني المشاركة، وأصبحت تشارك زوجها فيما تواجهه.