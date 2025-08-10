تباشر جهات التحقيق، في مصر الجديدة، تحقيقاتها مع التيك توكر داني تاتو والمعروف بـ رسام السيدات، في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور.

التيك توكر داني تاتو يعترف بالتحقيقات: الفيديوهات بغرض الشهرة

واعترف التيك توكر داني تاتو، بنشر فيديوهات عبارة عن رسم تاتو للسيدات والرجال عبر مواقع التواصل الإجتماعي بغرض الشهرة.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على داني تاتو رسام السيدات والرجال في مصر الجديدة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

البداية بورود عدة بلاغات ضد التيك توكر داني تاتو رسام السيدات في مصر الجديدة، تفيد قيام المتهم بنشر الفسق والفجور بقصد هدم القيم الدينية والمجتمعية.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لمباشرة اعمالها.

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.