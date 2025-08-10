قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على أن يكون الإعلام الموجود هو الأفضل
هل تمنحك الحرارة الشديدة إجازة رسمية؟.. قانون العمل الجديد يحسم الجدل
إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في حيازة المخدرات
داعية إسلامية: نعيش حاليًا زمن الروبيضة.. وهناك 5 مراتب صدق
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يعتزم مقاضاة صحف أجنبية تحدثت عن مجاعة في غزة
آخر تحديث لسعر أشهر جرام ذهب في مصر اليوم 10 -8-2025
تأكد غياب كريم الدبيس عن صفوف سيراميكا أمام زد بسبب الإصابة.. تفاصيل
أفضل 15 دعاء بين الأذان والإقامة للفرج.. رددها إذا كثرت عليك الهموم
سعر ومواصفات هيونداي كريتا 2025 في الإمارات .. صور
تتجوزيني؟.. أمين الفتوى يوضح حكم الزواج عبر الهاتف: لا ينعقد
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من حر شديد والعظمى في القاهرة 40 مئوية
من أهم ركائز الأمن القومي.. حزب الوعي يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام
محافظات

بتكلفة 10 مليون و 500 ألف جنيه .. إنشاء كوبري سيارات أمام مركز شرطة أبوحماد

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات على ترعة الوادي، والمقام أمام مركز شرطة مدينة أبو حماد بجوار الكوبري القديم وإلزام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بتطبيق المواصفات المقررة والإلتزام بالجدول الزمني المحدد لدخول المشروع الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على أبناء المدينة.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال الإنشاء الجارية بالكوبري في حضور محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل وأحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الصحة ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.

قدم رئيس مركز ومدينة أبو حماد شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلى أنه جاري إنشاء كوبري سيارات بجوار الكوبري القديم على ترعة الوادي أمام مركز شرطة مدينة أبو حماد بتكلفة 10 مليون و 500 ألف جنيه وذلك بهدف القضاء على الزخم المروري بالمنطقة ، وتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين وجاري حالياً إنشاء خوازيق الحائط الساند وصب القواعد المسلحة وذلك بعد أن تم الإنتهاء من إنشاء قواعد الكوبري والصبة العادية وبلغت نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع 40 %.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أبو حماد أن الكوبرى يُعد نقلة نوعية لحركة التنقل داخل المدينة، ضمن سلسلة مشروعات تنموية تهدف لتطوير البنية التحتية وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد العامة ، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية حرصه الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية وتذليل أي عقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال مؤكداً أن تلبية إحتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة لهم تأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة الحالية ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة له من خدمات في مختلف القطاعات.

الشرقية محافظ الشرقية إنشاء كوبري سيارات مركز شرطة مدينة أبو حماد

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح

أرقام قياسية.. حسين الجسمي يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في الساحل الشمالي

حسين الجسمي

هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

درجات الحرارة اليوم

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

ام ابراهيم

