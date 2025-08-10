بتكلفة 10 مليون و 500 ألف جنيه .. إنشاء كوبري سيارات أمام مركز شرطة أبوحماد

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات على ترعة الوادي، والمقام أمام مركز شرطة مدينة أبو حماد بجوار الكوبري القديم وإلزام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بتطبيق المواصفات المقررة والإلتزام بالجدول الزمني المحدد لدخول المشروع الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على أبناء المدينة.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال الإنشاء الجارية بالكوبري في حضور محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل وأحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الصحة ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.

قدم رئيس مركز ومدينة أبو حماد شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلى أنه جاري إنشاء كوبري سيارات بجوار الكوبري القديم على ترعة الوادي أمام مركز شرطة مدينة أبو حماد بتكلفة 10 مليون و 500 ألف جنيه وذلك بهدف القضاء على الزخم المروري بالمنطقة ، وتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين وجاري حالياً إنشاء خوازيق الحائط الساند وصب القواعد المسلحة وذلك بعد أن تم الإنتهاء من إنشاء قواعد الكوبري والصبة العادية وبلغت نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع 40 %.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أبو حماد أن الكوبرى يُعد نقلة نوعية لحركة التنقل داخل المدينة، ضمن سلسلة مشروعات تنموية تهدف لتطوير البنية التحتية وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد العامة ، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية حرصه الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية وتذليل أي عقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال مؤكداً أن تلبية إحتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة لهم تأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة الحالية ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة له من خدمات في مختلف القطاعات.