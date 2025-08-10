اجتماعات أردنية سورية أمريكية مرتقبة في عمّان لبحث تطورات الملف السوري

قالت آية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمّان، إن الاجتماعات المرتقبة بشأن الملف السوري، والتي ستعقد بعد غدٍ الثلاثاء، تأتي استكمالًا للمباحثات التي استضافتها العاصمة الأردنية في العاشر من الشهر الماضي.

وأضافت، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، أن وزارة الخارجية الأردنية أوضحت في بيان لها أن الاجتماع سيشهد مشاركة سورية وأمريكية، بحضور المبعوث الخاص إلى سوريا، توماس بارك، مشيرة إلى أنه ستُعقد أيضًا مباحثات ثنائية بين الأردن وسوريا، وكذلك بين الأردن والولايات المتحدة، بمشاركة ممثلين من الجانبين.

وأكدت السيد أن الأردن شدد مرارًا على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها، وضمان أمن مواطنيها، خاصة في ضوء أحداث السويداء وما تشهده مناطق الجنوب السوري من توترات، لما لذلك من تأثير مباشر على الأردن باعتباره دولة مجاورة ذات حدود مشتركة مع سوريا، موضحة أن هذه التطورات تستدعي استمرار المشاورات والتنسيق بين الأردن وسوريا، إلى جانب الدول المعنية بالملف.