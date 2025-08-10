الوطنية للصحافة يشكر الرئيس السيسي على توجيهاته الحاسمة للتطوير الشامل للإعلام وزيادة بدل الصحفيين

وجه عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته الحاسمة للتطوير الشامل للإعلام وزيادة بدل الصحفيين.

وتابع المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، مساء اليوم الأحد، أن هناك موافقة لزيادة بدل الصحفيين، مضيفا أن هناك استعانة بالكفاءات الإعلامية الشابة.

وأوضح عبد الصادق الشوربجى، أن كل رئيس هيئة تناول الملف الخاص به خلال الاجتماع، حيث طالب سيادته بخارطة طريق شاملة ومتكاملة لتطوير الإعلام المصرى بالإستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة فى هذا المجال.

ولفت عبد الصادق الشوربجى إلى أن الرئيس وجه بإتاحة البيانات والمعلومات للصحفيين والإعلاميين، وتدريب الصحفيين والإعلاميين والاعتماد على الكوادر الشبابية المؤهلة للعمل الإعلامى.