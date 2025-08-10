حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي فى يناير

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال تركيا.. إنقاذ مواطنين من تحت الأنقاض وانهيار 10 مبان
حريق شبرا الخيمة.. القصة الكاملة لتوقف حركة المترو ورعب المواطنين وبطولة الحماية المدنية
أحمد المسلماني يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي حول بناء الشخصية المصرية وإصلاح الإعلام
أحمد موسى: هناك مشاكل داخلية تواجه نتنياهو ومظاهرات بسبب جنود الاحتياط
السكة الحديد تسير القطار الرابع لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين.. فيديو
أمين الفتوى يحذر التجار من هذه التصرفات في البيع والشراء
بسبب زيزو.. الأهلي يتقدم بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك |تفاصيل
أبل تواصل معركتها القانونية ضد جون بروسير والأخير يرد بتسريبات جديدة عن iPhone 17 Pro
موعد شهر رمضان 2026.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيامه
خبير: تحسن مؤشرات الاقتصاد فرصة لخفض الأسعار ودعم القوة الشرائية
شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وغزل المحلة بالدوري
وكيل تعليم المنوفية يوضح أسباب نجاح طلاب بالشهادة الإعدادية في الدور الثاني دون تأدية الامتحان
أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، علم بجلوسه بديلا أمام مودرن سبورت خلال المحاضرة الأخيرة، لكنه يتحمل دوره كاملًا كقائد للفريق، ويتحدث معهم ويحفزهم بصفة دائمة خلال لقاء الأمس.

وقال هشام، عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: الشناوي لم يطلب الرحيل مطلقا في يناير كما يتردد، وتداول تلك الأخبار شئ غريب للغاية.. محمد الشناوي هو قائد الفريق وله تاريخ كبير داخل القلعة الحمراء، وكان حريص على دعم زميله مصطفى شوبير قبل وبعد اللقاء.

وأضاف: العلاقة بين الشناوي ومصطفى شوبير رائعة للغاية، وكان حريص بصفة دائمة على دعم زملائه، والثنائي سوف يحرسان المرمى خلال الموسم الحالي، ومن الوارد أن يعود الشناوي لقيادة الفريق مستقبلا، وكل شئ وارد.

