أمير هشام: لاعبو الأهلي تعاهدوا على الفوز أمام فاركو

أكد الإعلامي أمير هشام، أن لاعبي الأهلي تعاهدوا على تحقيق الفوز أمام فاركو يوم الجمعة القادم في بطولة الدوري المصري، وبالطبع كان هناك "عتاب" بينهم في غرفة الملابس، عقب لقاء مودرن سبورت.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: مشوار بطولة الدوري المصري لازال طويلًا، ولكن كان الأهم بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين هو تصحيح المسار، ولا يوجد أي قرارات انفعالية مطلقًا داخل الأهلي، هناك هدوء شديد داخل الإدارة.

وأضاف: الأهلي لديه ثقة في الجهاز الفني، ولكن الجهاز الفني واللاعبين عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم، وهناك عناصر لديها فرصة أخيرة في الموسم الحالي.