الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإستعانة بمعلمي الحصة لسد أي عجز طارئ بالمدارس في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم ، شدد خلالها على أهمية ضمان عدم وجود أي مدرسة تعاني من عجز في المعلمين في العام الدراسي الجديد .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته على الاستعانة بمعلمي الحصة لسد أي احتياجات طارئة في المدارس ، مؤكداً على ضرورة الإبلاغ الفوري لمديرية التربية والتعليم والوزارة عن أي عجز في المعلمين لضمان سرعة توفير الكوادر التعليمية والحفاظ على انتظام العملية التعليمية وجودتها.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات مؤكدة ما يلي :

 موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول : من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الرسمية والخاصة .. موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول

 موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول : من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

العام الدراسي الجديد 2026 .. موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2026 لصفوف النقل والإعدادية

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

العام الدراسي الجديد 2026 .. موعد إجازة نصف العام 2026 

- إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

العام الدراسي الجديد 2026 .. موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2026


- موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثان 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني : 88 + 84 = 172 يوما

العام الدراسي الجديد 2026 .. موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني و الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2026

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026

- امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026


العام الدراسي الجديد 2026 .. مواعيد الامتحانات الشهرية في العام الدراسي 2026

- الاختبار الشهري الأول : من 25 مارس 2026 حتى 3 ابريل 2026
- الاختبار الشهري الثاني : من 26 ابريل 2026 حتى 30 ابريل 2026


العام الدراسي الجديد 2026 .. مواعيد عقد اللقاءات التشاورية لأولياء الأمور في المدارس في العام الدراسي 2026

- عقد اللقاء التشاوري الأول لأولياء الأمور : 8 ابريل 2026 
- عقد اللقاء التشاوري الثاني لأولياء الأمور : 7 مايو 2026


العام الدراسي الجديد 2026 .. موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي في العام الدراسي 2026

- موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

-موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026


قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )

خطوات بسيطة للوقاية من نقص فيتامين د
