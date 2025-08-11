محمد شاهين يكشف تفاصيل عن بدايته الفنية

استضافت الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، الفنان محمد شاهين، والذي كشف عن تفاصيل جديدة عن بدايته في عالم الفن.





وخلال اللقاء كشف محمد شاهين، أكد أن مسلسل لأم شمسية، عن أن الحماس والثقة في فريق العمل، الذي ضم المؤلفة مريم نعوم، دفعاه للموافقة على المشاركة في المسلسل فورًا.

وتابع محمد شاهين، أن حتى قبل قراءة السيناريو بالكامل، المسلسل، الذي بدأ تصويره في أواخر 2024، شارك في بطولته أمينة خليل، وأحمد السعدني، ومحمد شاهين، ويسرا اللوزي، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وحقق نجاحًا لافتًا، وفتح نقاشات واسعة حول قضايا اجتماعية بارزة، وأشاد شاهين بالمخرج كريم الشناوي، واصفًا إياه بـ"العبقري والمرن.