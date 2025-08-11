المنتخب الوطني تحت 20 سنة يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهتين وديتين بالمغرب

شاركت الصفحة الرسمية للكرة المصرية لقطات من مران المنتخب الوطني تحت 20 سنة استعدادًا للسفر إلى المغرب.

وكتب عبر فيسبوك:"المنتخب الوطني تحت 20 سنة يواصل تدريباته استعدادًا للسفر إلى المغرب لملاقاة منتخبها للشباب وديًا يومي 13 و 15 أغسطس الحالي بمدينة الدار البيضاء في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم، التي تستضيفها تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين ".

واصل منتخب مصر للشباب من مواليد 2007 بقيادة وائل رياض مرانه لليوم الثاني على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي معسكر الفريق في إطار محاولة الجهاز الفني علي الاستقرار على عناصر الفريق قبل الدخول في مرحلة المواجهات الودية.

وكان معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2007 انطلق السبت بالنسبة للمجموعة الثانية ويستمر حتى 14 أغسطس الجاري في إطار تحضيرات لخوض تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 20 سنة العام المقبل.