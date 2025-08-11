البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يدخل الأعلى مشاهدة .. تفاصيل

تمكن فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر، بعد طرحه بعد ايام علي منصة شاهد.

واحتل الفيلم المركز الثالث من أصل 10 مراكز للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر ، عبر منصة شاهد .

يذكر أن "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شارك بها في عدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

ويشارك البطولة الفنان عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، وركين سعد، وسماء إبراهيم، وأحمد بهاء، أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، ومن إنتاج محمد حفظي ورشا حسني.