بالكاجوال.. ظهور لافت لـ ياسمين عبد العزيز عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها صورة جديدة من أحدث جلسه تصوير لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة لافتة بالكاجوال، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وعلي الجانب الآخر كان قد كشف الفنان وائل عبد العزيز حقيقة وجود خلافات بينه وبين شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، كما تداول منذ فترة وقت وفاة والده تحديدا ، وذلك بعد ان كتب وصيته عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك والتى كشف من خلالها عن عدم رغبته حضور اى شخص وقت وفاته ماعدا ابنه وشقيقه فقط .





وقال وائل عبد العزيز خلال لقائه فى بودكاست “boom shoot” المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي،أن كل ما تداول ليس له اى أساس من الصحة وأنه كتب وصيته بهذا الشكل بناءا على الذى حدث فى جنازة والده الذى كان فيه همجية وإزدحام شديد من البعض .





وعن خلافه مع شقيقته ياسمين عبد العزيز، قال وائل عبد العزيز، ان لا يوجد اى خلافات بينه وبين شقيقته ياسمين عبد العزيز والخلاف كان فقط وقت زواجها من الفنان احمد العوضي بسبب أن يشعره بعد وجود حب والعلاقة بنيت على أسس أخري ، مؤكدا انه يشعر بالخوف الدائم عليها ولا يستطيع ان يتخلص من هذا الشعور.

وعن إمكانية التعاون الفني مع شقيقته ياسمين عبد العزيز، أكد وائل ان يحب ان لا يمكن ان يرفض التعاون مع شقيقته لأنها فنانة ناجحة واى فنان فى الشرق الأوسط يتمني ان يتعاون معها لان أعمالها مميزة.