قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
جيش الاحتلال: إصابة جندي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
نتنياهو يبلغ ترامب بخطط السيطرة على مدينة غزة والمخيمات
وزير الخارجية: مصر ترفض توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتدعو أوروبا للتحرك
وزير المالية: حريصون على تمكين القطاع الخاص المصري للتوسع في الأسواق الأفريقية
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل
مجدي عبدالغني يوجه رسائل نارية لمجلس الأهلي
موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بالزيادة الرسمية
إيران ترحب بالسلام بين أذربيجان وأرمينيا وتؤكد رفضها لممر زنجزور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات السينما أمس.. الشاطر يعود للصدارة ودنيا سمير غانم تتراجع

الشاطر
الشاطر
أحمد البهى

تتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في موسم الصيف، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس الاحد ، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي مسوؤل التوزيع بغرفة صناعة السينما.

الشاطر 

وحقق فيلم “الشاطر” إيرادات وصلت إلى  1,567,391 جنيه ، ليحتل المركز الاول بعدما كان يتصدر شباك التذاكر.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وأحمد عصام وعادل كرم

روكي الغلابة 

 

اما  فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم فقد تراجع عن تصدر شباك التذاكر في السينمات المصرية، واحتل المركز الثاني، بعدما حقق ايرادات وصلت الي 1,559,020 جنية 

.

أحمد وأحمد 

حقق فيلم أحمد وأحمد إيرادات وصلت إلى  429,845 جنيها.

فيلم "أحمد وأحمد" يضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي. 

ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

المشروع x

حقق فيلم المشروع x إيرادات في شباك التذاكر، أمس، بلغت جنيه   مصري. 

47,378 فيلم المشروع x، بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد، ومصطفى غريب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ريستارت  

كما حقق فيلم ريستارت، بطولة الفنان تامر حسني إيرادات وصلت إلى 80,132 جنيه.

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.



 

الشاطر روكي الغلابة أحمد وأحمد المشروع X

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

موعد اجازة المولد النبوي

3 أيام متواصلة.. إجازة المولد النبوي2025 للموظفين

تنسيق الجامعات 2025

ذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7 وعلوم 81.2.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

وزارة العمل

1500 فرصة عمل في الأمن برواتب تصل لـ9000 جنيه.. التفاصيل الكاملة

موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات المتبقية لنهاية العام

موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات الرسمية حتى نهاية العام

ترشيحاتنا

شريف الشربينى

وزير الإسكان: تسليم قطعة أرض بمساحة 350 فدانا بنظام المطور الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة

المائدة المستديرة

انطلاق النسخة التاسعة من المائدة المستديرة ثنك كوميرشال 8 سبتمبر

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-8-2025

بالصور

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها
التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها
التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها

عمرها 32 عامًا.. أسرع سيارة سيدان من أودي تطيح بالسيارات الحديثة

أودي
أودي
أودي

بالبوركيني .. آيتن عامر بإطلالة صيفية | شاهد

ايتن عامر بالبوركيني
ايتن عامر بالبوركيني
ايتن عامر بالبوركيني

التهم المدربة.. اللحظات الأخيرة بين جيسيكا وحوت الأوركا

جيسيكا وحوت الاوركا
جيسيكا وحوت الاوركا
جيسيكا وحوت الاوركا

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم "ريكلام" بعد نصيحة سامح الصريطي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد