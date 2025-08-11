إيرادات السينما أمس.. الشاطر يعود للصدارة ودنيا سمير غانم تتراجع

تتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في موسم الصيف، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس الاحد ، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي مسوؤل التوزيع بغرفة صناعة السينما.

الشاطر

وحقق فيلم “الشاطر” إيرادات وصلت إلى 1,567,391 جنيه ، ليحتل المركز الاول بعدما كان يتصدر شباك التذاكر.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وأحمد عصام وعادل كرم

روكي الغلابة

اما فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم فقد تراجع عن تصدر شباك التذاكر في السينمات المصرية، واحتل المركز الثاني، بعدما حقق ايرادات وصلت الي 1,559,020 جنية

أحمد وأحمد

حقق فيلم أحمد وأحمد إيرادات وصلت إلى 429,845 جنيها.

فيلم "أحمد وأحمد" يضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي.

ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

المشروع x

حقق فيلم المشروع x إيرادات في شباك التذاكر، أمس، بلغت 47,378 جنيه مصري.

فيلم المشروع x، بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد، ومصطفى غريب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ريستارت

كما حقق فيلم ريستارت، بطولة الفنان تامر حسني إيرادات وصلت إلى 80,132 جنيه.

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.





