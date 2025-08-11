بأعلى إمكانات وسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك في 2025

أطلقت شركة أمبرين باور ميني 20، وهو باوربنك محمول بسعة 20,000 مللي أمبير/ساعة، مصمم للاستخدام اليومي. يتميز الجهاز بتصميمه الصغير ووزنه الخفيف، وسطحه اللامع مع حلقة حمل لسهولة النقل.

أمبرين باور ميني 20

يدعم باوربنك PowerMini 20 الشحن السريع بتقنية BoostedSpeed من Ambrane، ويوفر طاقة تصل إلى 35 واط عبر منفذ Type-C، مما يجعله مناسبًا لشحن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة MacBook Air.

كما يتضمن منفذ USB-A بقدرة 18 واط. يأتي بنك الطاقة مزودًا بكابل Type-C قابل للفصل وحلقة تعليق مدمجة لمزيد من الراحة.



مواصفات أمبرين باور ميني 20



يأتي الباور بنك مع تقنية SafeCharge، والتي توفر حماية متعددة الطبقات ضد الشحن الزائد والدوائر القصيرة والسخونة الزائدة.

أما عن سعة البطارية فهي تبلغ حوالي 20000 مللي أمبير أما عن قدرة الشحن فقد تصل إلى 35 واط ويأتي الباوربنك بكابل مدمج وهو كابل Type-C القابل للفصل مع حلقة تعليق ويمكن للهاتف شحن أجهزة الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وMacBook Air، وما إلى ذلك كما يأتي الباوربنك مع تقنية الشحن الآمن وضمان 180 يومًا

أما عن سعر باوربنك PowerMini 20 فهو يبلغ 1999 روبية هندية، ويعد الباوربنك متوفر بالألوان الأسود والأزرق والذهبي. يمكن شراؤه من العديد من المواقع الرسمية