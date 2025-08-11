مفتي الجمهورية: الزواج المؤقت باطل شرعًا

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ردًا على سؤال وُجّه إليه حول حكم تقييد عقد الزواج بمدة محددة، كأن يقول الزوج للمرأة: "تزوجتك لمدة شهر"، أن هذا النوع من الزواج لا يصح.

وبيّن المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن الأصل في عقد الزواج أن يكون مطلقًا غير مقيّد بزمن، وأن تحديد مدة ينتهي العقد بانتهائها يخالف هذا الأصل، ويؤدي إلى بطلان الزواج وعدم انعقاده.

وأكد أن الزواج شُرع لبناء الأسرة التي تُعد أساس المجتمع، وقد أولاه الشرع أهمية كبيرة، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ \[الروم: 21].

وأضاف أن من شروط صحة عقد الزواج أن يكون مطلقًا، فلا يجوز تقييده بمدة مثل شهر أو سنة أو غيرها، لأن ذلك يجعله في حكم نكاح المتعة الذي نهى عنه الشرع. واستشهد بما رواه الإمام مسلم عن سبرة الجهني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا».





