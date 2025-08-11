اعرف مكسبك الشهري من 100 ألف جنيه.. أعلى عوائد الشهادات بالبنوك اليوم

في ظل التقلبات الاقتصادية الحادة التي يشهدها عام 2025، ووسط ارتفاع معدلات التضخم وتغير أسعار الفائدة، يبحث كثير من المواطنين عن أدوات ادخار آمنة تضمن لهم دخلًا ثابتًا وتُحافظ على القوة الشرائية لأموالهم.

ومن أبرز هذه الأدوات شهادات الادخار التي تقدمها البنوك المصرية، والتي تختلف في مدتها، ونوع العائد، ونسب الفائدة، ودورية الصرف.

وفي هذا التقرير، نستعرض أعلى عوائد شهادات الادخار في البنوك اليوم، مع الإجابة على السؤال الأكثر تكرارًا: كم فوائد 100 ألف جنيه شهريًا في البنك خلال 2025؟، وذلك بالتركيز على العروض المقدمة من بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

أعلى عوائد شهادات بنك مصر

1- شهادة القمة الثلاثية

المدة: 3 سنوات.

نوع العائد: سنوي ثابت بنسبة 18.5% يُصرف شهريًا.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفات.

عائد 100 ألف جنيه شهريًا: نحو 1541 جنيهًا.

إجمالي العائد السنوي: حوالي 18,500 جنيه.

إجمالي العائد خلال 3 سنوات: نحو 55,500 جنيه.

2- شهادة "ابن مصر" ذات العائد المتدرج الشهري

المدة: 3 سنوات.

العائد السنوي:

السنة الأولى: 23%.

السنة الثانية: 19.5%.

السنة الثالثة: 16%.

دورية الصرف: شهري.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

3- شهادة "ابن مصر" ذات العائد المتدرج ربع السنوي

المدة: 3 سنوات.

العائد السنوي:

السنة الأولى: 24%.

السنة الثانية: 20%.

السنة الثالثة: 16%.

دورية الصرف: كل 3 أشهر.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

4- شهادة "ابن مصر" ذات العائد السنوي المتدرج

المدة: 3 سنوات.

العائد السنوي:

السنة الأولى: 27%.

السنة الثانية: 22%.

السنة الثالثة: 17%.

دورية الصرف: سنوي.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

أعلى عوائد شهادات البنك الأهلي المصري

اسم الشهادة المدة نوع العائد نسبة العائد دورية الصرف الحد الأدنى البلاتينية (عائد ثابت شهري) 3 سنوات ثابت 18.5% شهري 1000 جنيه البلاتينية (عائد متدرج شهري) 3 سنوات متدرج 23% أول سنة، 19% ثاني سنة، 15% ثالث سنة شهري 1000 جنيه البلاتينية (عائد متدرج سنوي) 3 سنوات متدرج 27%، 22%، 17% سنوي 1000 جنيه البلاتينية (عائد متغير ربع سنوي) 3 سنوات متغير حسب سعر الفائدة 24.25% حاليًا كل 3 أشهر 1000 جنيه الشهادة الخماسية 5 سنوات ثابت 14.25% شهري 1000 جنيه



اختيار الشهادة المناسبة يعتمد على عدة عوامل، أبرزها: مدة الاستثمار، ودورية صرف العائد، ونسبة الفائدة، ومدى الحاجة إلى سيولة شهرية أو إمكانية الانتظار لصرف العائد بشكل ربع سنوي أو سنوي.

وبالنسبة لمن يود معرفة كم فوائد 100 ألف جنيه شهريًا، فإن شهادة القمة الثلاثية أو الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت من البنك الأهلي تقدم حوالي 1541 جنيهًا شهريًا. أما إذا كان الهدف تحقيق أكبر عائد إجمالي على المدى الطويل، فقد تكون الشهادات ذات العائد المتدرج أو السنوي خيارًا أكثر ربحية، رغم أن العائد لا يُصرف شهريًا بالكامل.

إذا أردت، يمكنني إعداد جدول إنفوجرافي يوضح الفرق بين جميع الشهادات مع عائد 100 ألف جنيه لكل منها شهريًا وسنويًا بشكل بصري واضح.