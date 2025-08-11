قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدريس المشروعات القومية لطلاب 5 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية المطور
صورة بـ3500 دولار تشعل الجدل.. حقيقة لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب
لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: أسرانا وصل عددهم 200 ومثلهم جرحى
أستراليا تنضم للقائمة.. العالم يعترف بالدولة الفلسطينية
الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة
استقطاب استثمارات عالمية.. مدبولي يتابع خطط تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أصعب 48 ساعة في أغسطس.. احذروا ذروة الموجة الحارة خلال ساعات
احلويتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية ببيروت
استصلاح 440 ألف فدان..رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصري"
تحقيقات وملفات

اعرف مكسبك الشهري من 100 ألف جنيه.. أعلى عوائد الشهادات بالبنوك اليوم

شهادات الادخار
شهادات الادخار
إسراء عبدالمطلب

في ظل التقلبات الاقتصادية الحادة التي يشهدها عام 2025، ووسط ارتفاع معدلات التضخم وتغير أسعار الفائدة، يبحث كثير من المواطنين عن أدوات ادخار آمنة تضمن لهم دخلًا ثابتًا وتُحافظ على القوة الشرائية لأموالهم. 

ومن أبرز هذه الأدوات شهادات الادخار التي تقدمها البنوك المصرية، والتي تختلف في مدتها، ونوع العائد، ونسب الفائدة، ودورية الصرف.

وفي هذا التقرير، نستعرض أعلى عوائد شهادات الادخار في البنوك اليوم، مع الإجابة على السؤال الأكثر تكرارًا: كم فوائد 100 ألف جنيه شهريًا في البنك خلال 2025؟، وذلك بالتركيز على العروض المقدمة من بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

أعلى عوائد شهادات بنك مصر

1- شهادة القمة الثلاثية

  • المدة: 3 سنوات.
  • نوع العائد: سنوي ثابت بنسبة 18.5% يُصرف شهريًا.
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفات.
  • عائد 100 ألف جنيه شهريًا: نحو 1541 جنيهًا.
  • إجمالي العائد السنوي: حوالي 18,500 جنيه.
  • إجمالي العائد خلال 3 سنوات: نحو 55,500 جنيه.

2- شهادة "ابن مصر" ذات العائد المتدرج الشهري

  • المدة: 3 سنوات.
  • العائد السنوي:
  • السنة الأولى: 23%.
  • السنة الثانية: 19.5%.
  • السنة الثالثة: 16%.
  • دورية الصرف: شهري.
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

3- شهادة "ابن مصر" ذات العائد المتدرج ربع السنوي

  • المدة: 3 سنوات.
  • العائد السنوي:
  • السنة الأولى: 24%.
  • السنة الثانية: 20%.
  • السنة الثالثة: 16%.
  • دورية الصرف: كل 3 أشهر.
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

4- شهادة "ابن مصر" ذات العائد السنوي المتدرج

  • المدة: 3 سنوات.
  • العائد السنوي:
  • السنة الأولى: 27%.
  • السنة الثانية: 22%.
  • السنة الثالثة: 17%.
  • دورية الصرف: سنوي.
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

أعلى عوائد شهادات البنك الأهلي المصري

اسم الشهادةالمدةنوع العائدنسبة العائددورية الصرفالحد الأدنى
البلاتينية (عائد ثابت شهري)3 سنواتثابت18.5%شهري1000 جنيه
البلاتينية (عائد متدرج شهري)3 سنواتمتدرج23% أول سنة، 19% ثاني سنة، 15% ثالث سنةشهري1000 جنيه
البلاتينية (عائد متدرج سنوي)3 سنواتمتدرج27%، 22%، 17%سنوي1000 جنيه
البلاتينية (عائد متغير ربع سنوي)3 سنواتمتغير حسب سعر الفائدة24.25% حاليًاكل 3 أشهر1000 جنيه
الشهادة الخماسية5 سنواتثابت14.25%شهري1000 جنيه


اختيار الشهادة المناسبة يعتمد على عدة عوامل، أبرزها: مدة الاستثمار، ودورية صرف العائد، ونسبة الفائدة، ومدى الحاجة إلى سيولة شهرية أو إمكانية الانتظار لصرف العائد بشكل ربع سنوي أو سنوي.

وبالنسبة لمن يود معرفة كم فوائد 100 ألف جنيه شهريًا، فإن شهادة القمة الثلاثية أو الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت من البنك الأهلي تقدم حوالي 1541 جنيهًا شهريًا. أما إذا كان الهدف تحقيق أكبر عائد إجمالي على المدى الطويل، فقد تكون الشهادات ذات العائد المتدرج أو السنوي خيارًا أكثر ربحية، رغم أن العائد لا يُصرف شهريًا بالكامل.

إذا أردت، يمكنني إعداد جدول إنفوجرافي يوضح الفرق بين جميع الشهادات مع عائد 100 ألف جنيه لكل منها شهريًا وسنويًا بشكل بصري واضح.

شهادات الادخار أسعار الفائدة التضخم بنك مصر شهادات بنك مصر

