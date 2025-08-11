قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية كوت ديفوار: العودة للتفاوض أمر مطلوب بخصوص قضايا السد
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع
ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة
انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وكوت ديفوار بالقاهرة
150 ألف للطب.. ننشر مصروفات كليات جامعة الجلالة الأهلية
وزير خارجية كوت ديفوار: تفاهم تام وتنسيق مع مصر في مختلف القضايا
الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
عبد العاطي: كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
اليوم.. مدبولي يتوجه إلي الأردن لترأس اللجنة المصرية الأردنية المشتركة
ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة
وزيرا الخارجية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون التعليمي مع الخارج ودعم الطلاب المصريين المغتربين
الخارجية: نعمل على أن تكون كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
تكنولوجيا وسيارات

بخريطة جديدة.. إنستجرام ينافس سناب شات

انستجرام
انستجرام
لمياء الياسين

يُطلق إنستجرام ميزة خريطة إنستجرام، وهي ميزة جديدة تُتيح للمستخدمين مشاركة أحدث مواقعهم النشطة مع الآخرين واكتشاف محتوى مُرتبط بالموقع. كما يُطلق الموقع، المملوك لشركة ميتا، ميزة إعادة النشر، ويتيح علامة تبويب "الأصدقاء" في ميزة Reels عالميًا.

ميزة أخرى شائعة من Snapchat

على الجانب الآخر تعد  ميزة الخريطة الجديدة، تقوم Instagram بنسخ ميزة أخرى شائعة من Snapchat، بعد استنساخ وظيفة القصص الأساسية للتطبيق  في عام 2016.

يأتي Instagram لتاج Snap Map، وهي الميزة التي تجاوزت مؤخرًا 400 مليون مستخدم نشط شهريًا وتظل واحدة من العروض الأساسية للتطبيق.

يشير إنستجرام إلى أن مشاركة الموقع مُعطّلة افتراضيًا على خرائط إنستجرام، ولا يُحدَّث موقع المستخدم إلا عند فتح التطبيق، أي أنه لا يُقدِّم تحديثات فورية للموقع.

من ناحية أخرى، يُتيح سناب ماب للمستخدمين اختيار تحديث موقعهم عند فتح التطبيق فقط أو في الوقت الفعلي.

تجدر الإشارة إلى أن إنستجرام يُتيح مشاركة موقعك في الوقت الفعلي عبر الرسائل المباشرة. 

ميزة الخريطة الجديدة

يقول إنستجرام إن ميزة الخريطة الجديدة ستُسهّل على الأصدقاء التنسيق والتواصل في جلسات Hangouts. كما تتيح للمستخدمين استكشاف المحتوى المُرتبط بالموقع الجغرافي الذي شاركه أصدقاؤهم ومنشئو المحتوى المفضلون لديهم أو تفاعلوا معهم. 

على الرغم من أن Instagram يتنافس بالتأكيد مع Snapchat بهذه الميزة الجديدة، إلا أنه لديه أيضًا الفرصة لجذب الأشخاص الذين كانوا من محبي  Zenly ، وهو تطبيق خرائط اجتماعية استحوذت عليه Snap ثم أغلقته في عام 2023.

سيتم إطلاق ميزة الخريطة الجديدة في الولايات المتحدة ابتداءً من يوم الأربعاء، على أن تتوفر عالميًا على نطاق أوسع قريبًا. يمكن للمستخدمين العثور على خريطة إنستجرام أعلى صندوق الوارد في رسائلهم المباشرة.

ولم يكن الإطلاق مفاجئًا، حيث شوهد Instagram وهو يطور ميزة الخريطة في العام الماضي.

أما بالنسبة لميزة "إعادة النشر" الجديدة، فإن Instagram يستلهم من تطبيق  TikTok بينما يقوم أيضًا بإنشاء نسخته الخاصة من وظيفة "إعادة التغريد" الشهيرة من Twitter (الآن X).

 يقول إنستجرام إن هذه الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين مشاركة اهتماماتهم مع الآخرين، كما تتيح لمنشئي المحتوى فرصة الوصول إلى جمهور أوسع.

لإعادة نشر مقطع فيديو أو منشور، ينقر المستخدمون على أيقونة إعادة النشر. يمكنهم أيضًا إضافة ملاحظة إلى المنشور الجديد بكتابة كلمة "Reel" في مربع الأفكار الذي يظهر على الشاشة والضغط على زر الحفظ.

ميزة إعادة النشر الموقع الجغرافي تطبيق TikTok مقطع فيديو علامة تبويب

