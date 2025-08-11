2888 أجنبيا .. تفاصيل استقبال ميناء الإسكندرية سياحا هولنديين





استقبل ميناء الإسكندرية اليوم الإثنين السفينة السياحية “إم إس أوستردام” القادمة من ميناء بريوس اليوناني، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو دعم وتنشيط حركة السياحة البحرية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة أعداد الرحلات السياحية الوافدة إلى الموانئ المصرية.

وقد رست السفينة التي ترفع علم هولندا وتتبع الوكيل الملاحي "إنشكيب"، على أرصفة محطة الركاب البحرية بالميناء في تمام الساعة السادسة صباحًا، وعلى متنها إجمالي 2888 راكبا، منهم 2105 سائح و 783 من طاقم السفينة، حيث من المقرر أن تغادر الميناء مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس متجهة إلى ميناء ليماسول القبرصي.

وكان في استقبال السفينة عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ممثلين عن وزارة النقل، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية، فضلًا عن الجهات الأمنية المعنية، وذلك في إطار التنسيق المشترك لضمان حسن الاستقبال وسرعة إنهاء الإجراءات.

وقد حرصت الهيئة على تأمين دخول السفينة ومرافقتها منذ اقترابها من الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد، تحت إشراف مباشر من برج الإرشاد الراداري، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والأمنية وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة.

وقامت الإدارة العامة لحركة الركاب الإشراف على استقبال السائحين وتيسير إجراءات نزولهم، ليبدأوا برنامجهم السياحي في المدينة، والذي يشمل زيارة أبرز معالم الإسكندرية الأثرية والثقافية، وسط أجواء ترحيبية وتوزيع هدايا تذكارية، تأكيدًا على حرص الهيئة على تعزيز التجربة السياحية وترويج السياحة البحرية في الموانئ المصرية عالميًا.